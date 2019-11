Lena Dunham irriconoscibile parla della sua malattia su Instagram

Lena Dunham ha rivelato via Instagram di soffrire di una rara sindrome che le sta causando molti problemi fisici dopo la pubblicazione online di alcuni scatti che la ritraevano in una situazione ben diversa dai look da red carpet e dalle ore trascorse sul set della serie Girls.

L'attrice, che ha solo 33 anni, ha spiegato che il suo aspetto è causato dalla malattia che sta affrontando e di non aver intenzione di mentire sulla sua situazione. Lena Dunham ha raccontato: "Potrei scegliere di essere imbarazzata da queste foto dei paparazzi - che è probabilmente il motivo per cui le hanno pubblicate - ma in realtà non lo so. Potrei dire che si tratta di un look di Halloween in anticipo (Non ci arrivate? Sono travestita da una criminale che ha lasciato la prigione di Florida Keys dopo essere stata accusata di aver ucciso suo marito e ora sta cercando di essere considerabile disabile)".

La star del piccolo schermo ha però chiarito: "Ma la verità è semplicemente: la vita è così quando sto lottando con la malattia cronica. Quando la sindrome di Ehler-Danlos colpisce più duramente vuol dire che ho bisogno di qualcosa in più rispetto al sostegno dei miei amici... quindi grazie, dolce bastone! Per anni ho resistito nel fare qualsiasi cosa che avrebbe potuto rendere più semplice la mia situazione, insistendo che un bastone avrebbe reso 'tutto strano'. Ma è molto meno strano poter in realtà essere attiva piuttosto che rimanere a letto tutto il giorno. E sì, potete credere senza problemi che sto indossando la mia camicia da notte".

Lena, senza alcun problema, ha spiegato: "Stavo facendo quattro passi per arrivare alla macchina e andare dal dottore e volevo essere totalmente comoda. Voglio dire, Bieber non ha indossato le ciabatte dell'hotel per qualcosa come cinque anni? Sì, quindi posso indossare la mia camicia glamour per due ore. E poi un'ora dopo indossavo un look professionale per il lavoro che amo. Questi sono i due lati della vita di una donna con una malattia cronica, affrontiamo ancora i nostri sogni, obiettivi e passioni (e la moda) perché viviamo molte esistenze in un giorno solo".

La sindrome di Ehlers-Danlos, difficilmente diagnosticata in modo precoce, colpisce il tessuto connettivo e comprende delle patologie ereditarie contraddistinte da lassità dei legamenti e iperelasticità della cute. Chi ne è affetto potrebbe avere problemi a livello delle articolazioni, della pelle, dei vasi sanguigni e degli organi interni e tra le possibili conseguenze ci sono anche debolezze delle pareti dei vasi sanguigni che possono portare ad aneurismi o dissecazione.