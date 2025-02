Natalie Portman innamorata di un uomo molto più giovane nel nuovo film di Lena Dunham, i primi dettagli

Proprio come in Babygirl, nelle sale in questi giorni, il film vedrà la star in una relazione con un partner molto più giovane di lei

Natalie Portman sarà la protagonista di Good Sex, scritto e diretto da Lena Dunham (Girls). Il progetto sarà presentato all'European Film Market di Berlino della prossima settimana, dove verranno acquistati i diritti di sfruttamento.

Dopo il successo di Babygirl, anche questo nuovo progetto affronterà una storia d'amore con un grande gap d'età tra le due star protagoniste. Questa volta toccherà a Portman avere un'intensa relazione con un uomo molto più giovane di lei.

A quanto pare Good Sex racconterà la storia di Ally (Portman), una terapista di coppia quarantenne che si imbatte in un'avventura bollente con un ventenne hipster di Brooklyn proprio mentre sta iniziando una relazione promettente e più convenzionale con Alan, un cinquantenne di successo di Manhattan.

Girls: Lena Dunham nella serie HBO

Portman aveva già elogiato Dunham come regista, in particolare per la sua iconica serie HBO Girls, ma soprattutto per il suo debutto cinematografico del 2009 Tiny Furniture: "Ricordo di aver visto Tiny Furniture, il film di Lena Dunham, e quando sono arrivati i titoli di coda ho iniziato a piangere perché era scritto da Lena Dunham, interpretato da Lena Dunham, prodotto da Lena Dunham e diretto da Lena Dunham. Questa giovane donna non ha paura di dire: 'Ce l'ho fatta, io ho fatto tutto questo'. Ed è stato così bello".

Girls: Lena Dunham in una scena della puntata Tad & Loreen & Avi & Shanaz

Dunham ha recentemente abbandonato la regia del film su Polly Pocket, rilasciando in seguito una dichiarazione in cui affermava: "Sento che il prossimo film che farò deve essere un film che devo assolutamente fare e che nessuno oltre a me potrebbe fare. E ho pensato che altre persone avrebbero potuto fare Polly Pocket".

La Dunham è reduce dalla regia di due film, entrambi usciti nel 2022, Sharp Stick e Catherine Called Birdy: il primo è stato stroncato dalla critica, mentre il secondo ha ottenuto recensioni discrete. Su queste pagine, inoltre, potete recuperare la nostra recensione di Babygirl.