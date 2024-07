Lena Dunham non sarà più protagonista della sua serie: "Non voglio che il mio corpo venga giudicato ancora"

L'autrice, che ha lasciato la regia di Polly Pocket, non sarà più la protagonista dei suoi progetti, in quanto non vuole che si ripeta la terribile esperienza avuta con Girls

Lena Dunham ha rivelato in una nuova intervista al New Yorker di non essere più legata al film su Polly Pocket, annunciato nel 2021, e che non comparirà come protagonista della sua nuova serie Netflix.

Il film avrebbe visto la creatrice di Girls impegnata alla sceneggiatura e alla regia e Lily Collins come protagonista. Il film, insieme a Barney e Hot Wheels, è uno dei numerosi progetti che la Mattel aveva messo in cantiere in seguito al successo planetario di Barbie. Pare che l'esperienza di Greta Gerwig abbia fornito alla Dunham la sicurezza necessaria a mettere da parte Polly Pocket.

"Non realizzerò più il film di Polly Pocket", ha annunciato Dunham. "Ho scritto una sceneggiatura e ci ho lavorato per tre anni. Ma ricordo che una volta qualcuno mi ha detto di Nancy Meyers: la cosa più sorprendente di lei è che il film che fa o il film che farebbe con o senza uno studio, in qualche modo rispecchia perfettamente il suo gusto. E anche Nora Ephron, che è stata un mentore per me, ma che mi ha sempre detto: 'Sii strana. Non inchinarti a nessuno'".

Girls: l'attrice Lena Dunham in Wedding Day

Lena Dunham e il bodyshaming

"Penso che Greta [Gerwig] sia riuscita in questa incredibile impresa [con Barbie], ovvero realizzare questa cosa pensata per così tanti tipi di persone diverse eppure era perfettamente Greta", ha continuato Dunham. "E io ho pensato: 'Se non riesco a farlo in questo modo, non lo farò'. Non credo di essere in grado di farlo. Il prossimo film che farò deve sembrare un film assolutamente mio. Uno che nessuno a parte me potrebbe fare. E ho pensato che altre persone avrebbero potuto fare 'Polly Pocket'".

Barbie, dopo il grande successo, Mattel loda lo script di Polly Pocket con Lily Collins

Una cosa che al momento non è in programma per la Dunham è la partecipazione come attrice a uno dei suoi show. Sebbene abbia un ruolo secondario nella serie romantica Too Much, l'attrice ha dichiarato al New Yorker di aver deciso di non scegliere più se stessa come protagonista, nonostante il personaggio sia autobiografico, in parte a causa delle critiche che ha sempre ricevuto per il suo corpo durante gli anni di Girls.

"Non ero disposta a vivere un'altra esperienza come quella che avevo vissuto con 'Girls' a questo punto della mia vita", ha detto Dunham. "Fisicamente, non me la sentivo di sottoporre il mio corpo a una nuova dissezione. È stata una scelta difficile, non scegliere Meg [Stalter] - perché sapevo di volere Meg - ma ammetterlo a me stessa. Pensavo che vincere significasse continuare a farlo e fregarsene di ciò che pensano gli altri. Ho dimenticato che vincere significa in realtà proteggersi e fare ciò che serve per continuare a lavorare".