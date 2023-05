Star Wars: Il ritorno dello Jedi, Mark Hamill ha la risposta perfetta a un celebre errore nel film

Star Wars: Il ritorno dello Jedi ha da poco festeggiato i 40 anni dall'uscita al cinema, ma Mark Hamill continua ancora a essere "infastidito" dai fan che gli ricordano un famigerato errore presente nel film e per cui ormai ha la risposta pronta.

Come quasi ogni grande film, anche il terzo capitolo della trilogia originale di Star Wars ha alcuni errori che sono rimasti nel montaggio finale, e questo in particolare riguarda Luke Skywalker che durante l'incipit del film su Tatooine, mentre si libera dalla morsa di Jabba the Hutt, tenta un calcio per colpire una guardia ma non lo sfiora nemmeno, sebbene la comparsa faccia finta di essere colpito.

"E' davvero questo che vi dà fastidio ne Il ritorno dello Jedi?", si legge in un post a proposito della scena in questione, con Mark Hamill che riprende il messaggio scrivendo: "Come può qualcuno essere infastidito dal mio tanto celebrato e perfettamente eseguito calcio della Forza?!".

Tutto questo è accaduto in scia ai festeggiamenti per i 40 anni de Il ritorno dello Jedi, chiaramente il film più fantasy della saga.