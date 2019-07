Legion 3: stasera su Fox la serie tv targata Marvel

A pochi giorni dalla messa in onda negli Stati Uniti,Legion 3 arriva stasera su Fox (canale 112) alle 21.00. Scritta e prodotta da Noah Hawley (Fargo), la terza e ultima stagione targata Marve prevede otto episodi ricchi di follia e il protagonista sarà ancora il mutante David Haller, interpretato da Dan Stevens.

Dopo che i fan avevano visto terminare la seconda stagione di Legion con la rivelazione della vera identità di David Haller, nella terza si rivelerà se il protagonista andrà incontro al suo destino o preferirà invece la via della redenzione. Gli amanti della serie inoltre potranno assistere alla reunion tra David e la sua amica Lenny Busker, mentre a Summerland Syd Barrett e il Re Ombra cercheranno il modo per sconfiggere il mutante di livello omega. Tra i nuovi personaggi di questa terza stagione ci sarà il padre di David, per tutti il professor Xavier in X-Men, che farà la sua comparsa nel terzo episodio.

Oltre al già citato Dan Stevens, nel cast della serie tv ci saranno tra gli altri Rachel Keller (Sydney Barrett), Harry Lloyd (padre David), Aubrey Plaza (Lenny/Re delle Ombre), Bill Irwin (Cary Loudermilk) e Amber Midthunder (Kerry Loudermilk)