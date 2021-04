Legends of Tomorrow: Dominic Purcell annuncia il suo addio

Dominic Purcell ha annunciato con un post su Instagram di aver detto addio alla serie Legends of Tomorrow in cui interpreta Heatwave.

Legends of Tomorrow dovrà fare i conti con l'assenza di Dominic Purcell: l'interprete di Mick Rory/Heatwave ha annunciato l'addio allo show prodotto per The CW tratto dai fumetti della DC.

L'attore ha annunciato la sua scelta con un post su Instagram in cui si spiega che l'accordo con i produttori non è stato stretto e non è disposto a tornare, a prescindere dall'offerta economica.

Dominic Purcell ha spiegato che se ne sta andando da Legends of Tomorrow ricordando quanto sia stato importante interpretare Heatwave, ovvero Mick Rory: "Ho fatto un lavoro grandioso con quel personaggio, nessun altro attore al mondo avrebbe potuto fare di meglio".

L'attore ha quindi rivolto un messaggio ai suoi colleghi Caity Lotz e Nick Zano dichiarando che devono occuparsi dei membri del cast: "Hanno bisogno di educazione. Sono un numero, insegnate agli altri come non devono fare affidamento alla lealtà da parte dello studio. Allo studio non importa. L'etica del lavoro e il talento devono dare agli attori la sicurezza di mettere inn questione l'autorità. Molto amore a tutti voi. So quanto sono fortunato".

Nel cast dello show ci sono Caity Lotz, Brandon Routh, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Amy Permberton, Tala Ashe, Matt Ryan, Jes Macallan, Courtney Ford e Ramona Young.

Lo show tratto dai fumetti della DC mostra le Leggende alle prese con avventure incredibili in varie dimensioni, anche temporali, mentre si scontrano con nemici di ogni tipo e sono alle prese con eventi storici che hanno segnato la società nel corso dei secoli.