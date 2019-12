Legends of Tomorrow 5: il trailer della nuova stagione

Legends of Tomorrow 5 arriverà su The CW a gennaio, ecco il trailer che regala anticipazioni, momenti esilaranti e folli.

Legends of Tomorrow 5 arriverà il 21 gennaio e il trailer delle puntate inedite regala momenti folli, divertenti e inaspettati.

Il video si apre con Atom, interpretato dall'attore Brandon Routh, in versione Mister Rogers, per poi dare spazio a un mare fatto di Beebo, ad attacchi di ogni tipo e persino Genghis Khan a bordo di uno scooter.

La première della quinta stagione di Legends of Tomorrow, si intitolerà Meet the Legends e andrà in onda martedì 21 gennaio su The CW.

Nel cast dello show ci sono Caity Lotz, Brandon Routh, Dominic Purcell, Nick Zano, Maisie Richardson-Sellers, Amy Permberton, Tala Ashe, Matt Ryan, Jes Macallan, Courtney Ford e Ramona Young.