Legends of Tomorrow 4, su Netflix in streaming da oggi

Netflix rende disponibile da oggi Legends of Tomorrow nel catalogo di giugno: in streaming la quarta stagione della serie tv!

Legends of Tomorrow 4 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di giugno 2020: disponibile la quarta stagione della serie tv originare della CW, dopo il finale cliffhanger della passata edizione.

Dopo aver sconfitto Mallus facendolo uccidere da un animale gigante di nome Beebo, le Leggende sono pronte a tirare il fiato, ma John Constantine ricompare per informarli che, risolvendo un problema, ne hanno creato un altro più vasto. Manipolando il tempo per sconfiggere Mallus, la barriera tra i mondi si è indebolita. La storia è ora infettata dai Fuggitivi, creature magiche provenienti da miti, fiabe e leggende, cacciate dal tempo da figure come Constantine. Adesso i Fuggitivi stanno tornando nel nostro mondo per causare danni enormi. Le leggende dovranno rimediare ancora una volta.

Legends of Tomorrow: le "Leggende" in Raiders of the Lost Art

Tra i nuovi arrivi nel cast di Legends of Tomorrow, Ramona Young cinterpreterà Alaska Yu, un membro del Time Bureau, una ventenne che si lascia facilmente influenzare dalle idee romantiche e dai romanzi fantasy, essendo quindi esperta nel campo delle creature magiche che le Leggende devono affrontare. Tom Wilson sarà invece il padre di Nate, Hank Heywood, che ha trascorso tutta la sua vita nel mondo dei militari.

Legends of Tomorrow 4 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.