Legend, su Netflix in streaming da oggi!

Il catalogo di Netflix a marzo si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Legend, il thriller gangaster del 2015 diretto da Brian Helgeland, con protagonista Tom Hardy in... due ruoli!

Ma di cosa parla Legend? Londra, 1960: i fratelli Ronald e Reginald Kray, partendo da un pub dell'East End, diventano i capi di una delle organizzazioni criminali più potenti della città, chiodo fisso del poliziotto di Scotland Yard Leonard "Nipper" Read e adorati dalla gente del quartiere, che li vede come dei Robin Hood. I gemelli sono uno l'opposto dell'altro: elegante, affascinante e lucido Reggie, impulsivo, folle e animalesco Ronald, che ha anche gusti sessuali differenti, preferendo alle donne i giovani ragazzi, contrariamente al fratello, che si innamora presto dell'innocente Frances, che sogna di diventare segretaria per fuggire dall'East End. Il delicato equilibrio del triangolo si sbilancia presto, con gravi conseguenze per i tre vertici delle figura.

Il lungometraggio diretto dal regista Brian Helgeland è arrivato nelle sale britanniche l'11 settembre 2015 e fanno parte del cast anche Emily Browning, Christopher Eccleston, Taron Egerton, Tara Fitzgerald, Chazz Palminteri e David Thewlis. La pellicola è costata intorno ai 20 milioni di dollari e ne ha portati in cassa circa 43, mentre la critica ha accolto Legend tiepidamente, su Rotten Tomatoes c'è un 61% di recensioni positive, con un voto medio intorno alla sufficienza. Ma tutti non possono che lodare le grandiose performance di Tom Hardy.

Il gangster movie è solo una delle tante novità in catalogo a marzo su Netflix che questo mese ha messo a disposizione degli utenti tante saghe memorabili e cult anni '80.