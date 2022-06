Leah Remini su Tom Cruise: "Non fatevi ingannare da Top Gun, è colpevole di crimini contro l'umanità"

Leah Remini avverte i fan di Tom Cruise, suggerendo loro di non lasciarsi ingannare dal "fascino da star del cinema" dell'attore di Top Gun: Maverick: il film d'azione dell'attore dovrebbe incassare più di 792 milioni di dollari al botteghino globale nei prossimi giorni e l'attrice 51enne ed ex scientologist ha elogiato la sua amica, Claire Headley, su Twitter per aver denunciato i suoi presunti "crimini contro l'umanità."

"Ringrazio la mia amica @claireheadley per il suo coraggio", ha twittato sabato la star di King of Queens. "Ha continuato a parlare apertamente nonostante gli attacchi continui di Scientology. Tom Cruise sa esattamente cosa succede a Scientology. Non lasciatevi ingannare dal fascino delle star del cinema."

Remini ha anche condiviso uno screenshot del post Facebook della Headley, che diceva: "Sono contenta che tutti voi fan di Top Gun vi stiate godendo il nuovo film. Personalmente, i post recenti su questo film servono solo a ricordarmi Tom Cruise e i suoi crimini contro l'umanità. Sono troppo estrema, potreste pensare... ma non è così, distruggere le famiglie è un crimine contro l'umanità. Chiedetevi questo: quando è stata l'ultima volta che Tom ha parlato con la sua unica figlia biologica, Suri?".

"Tom Cruise promuove un culto pericoloso che ha distrutto anche la mia famiglia, lo stesso culto che mi è quasi costato il matrimonio e la vita. La stessa setta che mi ha costretto ad abortire e da cui sono fuggita nel 2005 con 200 dollari in tasca", ha concluso Claire Headley. "Grazie a Dio non mi hanno trovata. Quindi no, non guarderò il film, né sosterrò o approverò mai le cose che fa quest'uomo. Credetemi, Cruise sa esattamente chi sta sostenendo e gli abusi perpetrati dall'organizzazione. Ho lavorato con lui mentre ero lì."