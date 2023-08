Leah Remini fa causa a Scientology dopo 17 anni di 'molestie, intimidazioni e diffamazione'

Leah Remini ha denunciato Scientology presentando dei documenti alla Corte Suprema di Los Angeles contro l'organizzazione creata da L. Ron Hubbard e il suo leader David Miscavige.

La star di King of Queens ha spiegato su Twitter che dopo 17 anni di "molestie, intimidazioni, sorveglianza e diffamazione" è pronta a procedere per vie legali.

La decisione presa da Leah

Nel suo tweet, Leah Remini spiega: "Anche se sostenere le vittime di Scientology ha avuto un significativo impatto sulla mia vita e sulla mia carriera, l'obiettivo finale di Scientology di silenziarmi non è stato raggiunto. Nonostante questa causa riguardi ciò che Scientology mi ha fatto, sono solo una delle migliaia di persone che Scientology ha preso di mira nel corso degli ultimi sette decenni. Le persone che condividono quello che hanno vissuto tra le fila di Scientology e quelle che raccontano le loro storie e le sostengono, dovrebbero essere libere di farlo senza temere delle ripercussioni da una setta esente dalle tasse e con miliardi di risorse".

L'attrice e produttrice ha voluto aggiungere: "La stampa ha un diritto a scrivere su Scientology senza dover affrontare una sofisticata operazione di intelligenze ideata per distruggere le loro vite personali e la loro carriera. Le autorità hanno un diritto di investigare sui crimini di Scientology senza la paura di perdere il proprio posto di lavoro. I figli, le madri, i padri, le zie e gli zii hanno il diritto di chiedere dei controlli sulla situazione di salute dei membri della loro famiglia senza avere paura di un'operazione attivata contro di loro da Scientology per averlo fatto. Chi fa parte del settore dell'intrattenimento dovrebbe avere il diritto a fare battute e raccontare storie senza dover affrontare un'operazione di Scientology che usa le sue risorse a Hollywood per distruggere le loro vite e carriere".

Leah Remini ha infine dichiarato che con la sua causa vuole proteggere i diritti dei cittadini stabiliti dalla Costituzione degli Stati Uniti per quanto riguarda dire la verità e riportare i fatti riguardanti Scientology senza avere paura delle ripercussioni.