Lea Un nuovo giorno, prima puntata stasera su Rai1: le anticipazioni

Una nuova fiction attesa al debutto stasera su Rai1: si tratta di Lea Un nuovo giorno, serie di genere medical con protagonista Anna Valle.

Diretta da Isabella Leoni, Lea terrà compagnia al pubblico del primo canale RAI per un totale di 4 prime serate.

Le anticipazioni della prima puntata (qui la nostra recensione di Lea Un nuovo giorno) ci portano a fare la conoscenza di Lea, un'infermiera specializzata che, dopo un periodo di aspettativa, riprende servizio nel reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara, dove fa ritorno anche l'ex marito Marco per diventarne il nuovo primario. Se lavorare al fianco di Marco è un ricordo costante di ciò che è stato e che sarebbe potuto essere, il futuro di Lea potrebbe avere le sembianze di Arturo, un affascinante musicista che la aiuta a far ripartire la sua macchina e che, per un caso del destino, rivede in ospedale.

Léa un nuovo giorno: una scena della fiction Rai

Lea sta vicino a Koljia, un bambino russo appena adottato da una coppia di Ferrara, i cui genitori sono però crollati alla notizia della sua grave malattia e lo hanno lasciato solo. Poi si prende a cuore anche il caso di Mattia, un neonato con una grave patologia cardiorespiratoria. Lea chiede ad Arturo di aiutarla a rintracciare il padre biologico del neonato per fare degli esami ma, contattato, l'uomo si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti e fa un esposto contro Lea.

La sinossi di serie

Léa Un nuovo giorno: Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür in una foto della fiction Rai

Anna Valle è Lea, un'infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara. Ha attraversato un periodo difficile - la perdita del bimbo che portava in grembo all'ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio - ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli pazienti e con i loro familiari. Ma le difficoltà non sono finite: Lea si troverà costretta a lavorare insieme all'ex marito (Giorgio Pasotti), appena rientrato dagli Stati Uniti e diventato nuovo primario del reparto di pediatria. Potrà rinascere l'amore tra loro? Oppure l'incontro di Lea con un affascinante musicista (Mehmet Günsür) le farà scoprire la possibilità di una nuova vita? Un nuovo giorno, una nuova speranza, un nuovo passo verso la felicità.