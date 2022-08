Lea Michele nel primo video delle prove del musical Funny Girl

Lea Michele sta per tornare a Broadway con lo spettacolo Funny Girl e, in attesa del debutto previsto per il 6 settembre, online è stato condiviso un video.

Il breve montaggio condiviso online mostra l'attrice mentre si prepara e interpreta alcuni passaggi di I'm the Greatest Star.

A partire dal 6 agosto, all'August Wilson Theatre, Lea Michele interpreterà in Funny Girl il ruolo di Fanny Brice.

La giovane attrice sostituirà Beanie Feldstein nel cast del revival e realizzerà un desiderio che aveva da molti anni e che è stato inserito anche nella trama di Glee.

Fino al 6 settembre sarà Julie Benko a interpretare la parte di Fanny Brice dopo l'addio di Feldstein. Nel cast ci saranno anche Ramin Karimloo, Jared Grimes e Tovah Feldshuh.

Lea collaborerà nuovamente con il regista Michael Mayer dopo l'esperienza vissuta con Spring Awakening.