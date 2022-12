Lea Michele e Darren Criss, star di Glee, di nuovo insieme per Carpool Karaoke

Lea Michele e Darren Criss, per la gioia dei fan di Glee, si sono ritrovati per realizzare uno speciale di Carpool Karaoke, di cui è stato condiviso il video.

I due attori sono infatti i protagonisti di un nuovo contenuto "molto festivo" dello show targato Apple TV+ dedicato alle feste natalizie.

Nel video di Carpool Karaoke pubblicato su YouTube, Lea Michele e Darren Criss vengono mostrati mentre si spostano in auto per le strade di New York e cantano vari brani come Christmas in New York o Christmas Dance, tratti dagli album natalizi delle due giovani star del teatro e della tv, pubblicati nel 2019 e nel 2021.

Lea e Darren, in un video che la star di Funny Girl aveva condiviso su TikTok, si erano esibiti anche sulle note della celebre Don't Stop Believin, uno dei brani più famosi legati alla serie Glee.

I due giovani attori sono da tempo impegnati a teatro: Lea Michele è attualmente star di Funny Girl con il ruolo di Fanny Brice, mentre Darren Criss ha recitato nel revival di American Buffalo di David Mamet, oltre a essere stato uno dei protagonisti del concerto benefico Chess.