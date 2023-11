Lea - I nostri figli 2 da stasera su Rai 1: trama e cast della prima puntata

Anna Valle torna da stasera su Rai 1 in prima serata con Lea - I nostri figli 2, seconda stagione della fiction che, nell'inverno 2022, l'aveva vista vestire per la prima volta i panni di un'infermiera pediatrica. Se la prima stagione aveva come sottotitolo "Un nuovo giorno", questo nuovo ciclo di episodi si chiamerà invece "I nostri figli" perchè più concentrato sulla relazione tra figli e genitori, come l'attrice ha raccontato nell'intervista con TV, Sorrisi e Canzoni.

Trama della prima puntata di Lea 2, domenica 12 novembre

Il racconto riprende, nell'episodio "Bugie", a tre anni di distanza rispetto agli eventi della prima stagione. Sebbene la sua carriera musicale lo impegni spesso a Londra, Arturo, Martina e Lea sono ormai una famiglia. Al contrario, Marco e Anna affrontano con fatica l'affido condiviso della figlia Gioia.. Questo precario equilibrio è ulteriormente incrinato dall'arrivo di Nicola, il nuovo compagno di Anna.

Martina, in piena adolescenza, fa una bravata insieme all'amico Lupo. Si ritrova però coinvolta in un incidente insieme a una babysitter e alla piccola Camilla, la bambina accudita. L'agente Valeria Maestro avvia le indagini sul caso e stabilisce un'immediata intesa con Marco. Martina esce illesa dallo scontro ma le condizioni di Camilla, trasportata in ospedale, generano preoccupazione.

Nel frattempo però Lea e Arturo vogliono vederci chiaro: cosa sta nascondendo la ragazzina?

Nel secondo episodio, intitolato "Verità", Valeria invita Marco a uscire. In ospedale, il team di pediatria si prende cura di Filippo, un ragazzino con i sintomi di un'intossicazione alimentare. Lea mette alle strette Martina, che intanto continua a scambiare messaggi con la persona misteriosa. La polizia, invece, marca stretto la babysitter di Camilla, che continua a fornire versioni contrastanti sull'incidente.

Pietro chiede a Michela di sposarlo, nonostante il parere discorde del padre, e lei accetta entusiasta. L'arrivo in reparto del nuovo infermiere, Bruno Linda, scatena la curiosità delle colleghe, mentre Olga affronta l'ennesima delusione d'amore.

A Londra, Arturo lavora con Emma Ronchi, produttrice musicale con la quale sembra essere molto in sintonia. Mentre suo padre è lontano, Lea scopre che Martina, il giorno dell'incidente, avrebbe dovuto incontrare la madre biologica.

Cast

Nel cast, accanto ad Anna Valle nei panni di Lea Castelli, ci sono Giorgio Pasotti (Marco Colomba, primario ed ex marito di Lea), Mehmet Günsür (Arturo), Cloe Günsür (Martina, la figlia di Arturo), Eleonora Giovanardi (Anna Galgano, l'ex compagna di Marco) e Daniela Morozzi (Rosa Nibbi, la caposala del reparto). E poi ancora Primo Reggiani (dottor Pietro Verna, pediatra del reparto e fidanzato di Michela), Marina Crialesi, Manuela Ventura e Rausy Giangarè (Olga Francesio, Favilla Mancuso e Michela Idiong, colleghe di Lea), e le new entry Sara Zanier (Emma Ronchi, la produttrice musicale che collabora con Arturo), Claudia Vismara (Valeria) e Alan Cappelli Goez (Bruno Linda, il nuovo infermiere).