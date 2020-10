Le vie del signore sono finite, su Disney+ in streaming da oggi

Le vie del Signore sono finite è un film del 1987 scritto e diretto da Massimo Troisi ed è disponibile in streaming da oggi su Disney Plus!

Le vie del Signore sono finite arriva in streaming su Disney Plus a partire da oggi 2 ottobre: disponibile la pellicola scritta e diretta da Massimo Troisi nei panni di Camillo Pianese.

La storia si svolge in epoca fascista. Camillo, un barbiere di Acquasalubre, soffre di una malattia psicosomatica, di isteria da conversione: ha infatti perso l'uso delle gambe senza avere tuttavia alcuna lesione organica e il suo medico ne indica la causa nell'amore finito tra lui e Vittoria, una ragazza di origine francese da tempo residente in Italia. Nel treno di ritorno da Lourdes, Camillo conosce Orlando, un ragazzo paralitico, che gli racconta storie assurde tra cui quella del suo medico, seguace di un certo Sigmund Freud, che non legge le sue lettere, perché cestinate da una cameriera austriaca che odia gli Italiani dopo la sconfitta del suo paese durante la Prima guerra mondiale.

Le vie del signore sono finite: Massimo Troisi e Jo Champa sul set (foto di MARIO TURSI)

Il film è stato quasi interamente girato a Lucera, una città della provincia di Foggia, anche se stando al dialetto parlato nella pellicola sembrerebbe che il tutto sia ambientato in qualche parte della Campania. Al botteghino il film incassò quasi 10 miliardi di lire, un successo che trasformò la pellicola nel sesto incasso del 1988.

