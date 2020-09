Le Terrificanti Avventure di Sabrina: la demolizione di casa Spellman (VIDEO)

Roberto Aguirre-Sacasa, ideatore de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, ha condiviso sui social il video della demolizione di casa Spellman, il luogo più iconico della serie Netflix, cancellata dopo quattro stagioni.

Brutte notizie (ancora) per i fan de Le terrificanti avventure di Sabrina: nelle scorse ore, l'ideatore Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso sul suo canale Instagram il video in time-lapse che ritrae il momento in cui casa Spellman viene demolita. Uno dei luoghi più iconici della serie tv è crollato, pian piano, a colpi di bulldozer, così come sono crollate le speranze di tutti coloro che credevano ancora in un dietro front da parte di Netflix.

Nelle scorse settimane, infatti, la piattaforma streaming ha annunciato che la quarta parte della serie tv sarà anche l'ultima. Non ci sarà, dunque, nessun rinnovo e, a quanto pare, a poco sono valsi gli sforzi dei tanti che hanno firmato una petizione affinché Netflix tornasse sui suoi passi o si facesse avanti un'altra emittente o piattaforma.

Quello che vediamo demolito nel video è dunque il set utilizzato per le sequenze esterne della casa che Sabrina (Kiernan Shipka) ha condiviso con le sue zie (Miranda Otto e Lucy Davis) e suo cugino Ambrose (Chance Perdomo) durante la serie tv. La scenografa Lisa Soper, che ha lavorato allo show per le sue prime due stagioni, era presente al momento della demolizione per recuperare alcuni elementi della casa. Le scene interne, invece, si sono svolte a Vancouver in alcuni set che, a questo punto, saranno messi in deposito oppure venduti all'asta.

Ricordiamo che la serie tv ha reinventato la storia di Sabrina, vita da strega dando vita ad un racconto che tratta più approfonditamente il mondo dell'occulto e della stregoneria. La serie è stata più volte ricollegata a Rosemary's baby - Nastro rosso a New York e L'esorcista e vede Sabrina lottare per riconciliare la sua doppia natura di metà strega e metà mortale mentre combatte le forze del male che minacciano lei, la sua famiglia, il mondo e gli umani che vi abitano.

In precedenza, Roberto Aguirre-Sacasa ha annunciato che aveva in programma di far incontrare le streghe de Le Terrificanti Avventure di Sabrina con le streghe di Riverdale - altra serie da lui ideata - per dare così vita ad un crossover soprannaturale. Nelle scorse ore, inoltre, è stato reso noto che Aguirre-Sacasa sta lavorando ad un reboot della fortunata Pretty Little Liars.

I nuovi e ultimi episodi de Le Terrificanti Avventure di Sabrina saranno disponibili su Netflix entro la fine del 2020.