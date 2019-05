Le regine del crimine: il trailer del film con Melissa McCarthy ed Elisabeth Moss

Le Regine del Crimine ha finalmente un trailer che permette di vedere le prime sequenze del nuovo film al femminile con Melissa McCarthy, Elisabeth Moss e Tiffany Haddish.

Il progetto si ispira al fumetto di Ollie Masters e Ming Doyle pubblicato da Vertigo e arriverà nei cinema italiani il 26 settembre.

Nel video che introduce il mondo de Le Regine del Crimine si assiste a quello che accade a New York, nel 1978, dopo che tre donne si ritrovano a gestire le attività criminali dei loro mariti. Le tre amiche non hanno soldi e devono confrontarsi con una società in cui le donne non godono della stessa considerazione data agli uomini, prendendo però in mano la propria vita e dimostrandosi alla pari dei loro coniugi, se non addirittura più spietate e determinate, imparando così a sparare, confrontarsi con i boss e progettando le proprie mosse per sconfiggere i rivali.

Ecco il trailer, in inglese e in italiano:

Il film è scritto e diretto da Andrea Berloff e segue la storia di tre casalinghe del quartiere di Hell's Kitchen nel 1978, mogli di mafiosi mandati in prigione dall'FBI. Lasciate da sole a gestire gli interessi personali dei coniugi, le donne dovranno prendere in mano le azioni criminali della mafia irlandese, dimostrandosi inaspettatamente abili in tutto: dalla gestione del giro di racket, fino all'eliminazione - letterale - della concorrenza.