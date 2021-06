Le Otto Montagne: Luca Marinelli e Alessandro Borghi insieme nel film di Felix van Groeningen

Felix van Groeningen (Beautiful Boy) e Charlotte Vandermeersch dirigeranno Luca Marinelli ed Alessandro Borghi nel film Le otto montagne, tratto dall'omonimo libro di Paolo Cognetti, edito in Italia da Giulio Einaudi Editore e Vincitore del Premio Strega nel 2017

Venezia 2019: Luca Marinelli al photocall di Martin Eden

A sei anni di distanza da Non essere cattivo, Luca Marinelli ed Alessandro Borghi tornano a recitare insieme. I due attori guideranno infatti il cast di Le otto montagne, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Il progetto coinvolgerà anche Filippo Timi ed Elena Lietti e vedrà alla regia la coppia composta da Felix van Groeningen (Beautiful Boy) e Charlotte Vandermeersch. Si tratta di una produzione italiana, francese e belga che, come riporta la sinossi ufficiale, racconterà "una storia di amicizia, di padri e di figli e delle scelte che facciamo nella vita che ci viene data, sullo sfondo delle montagne che dobbiamo scalare fisicamente e psicologicamente. Una storia universale sull'inesorabile ricerca del conoscere sé stessi e al contempo di essere fedeli agli altri".

Le otto montagne è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside (Italia), società del gruppo Fremantle, Pyramideproductions (Francia), Rufus/Menuetto (Belgio) e coprodotto da Vision Distribution. Per quanto riguarda le riprese, hanno già avuto inizio in Valle d'Aosta. Dal punto di vista della distribuzione, il film uscirà in Francia distribuito da Pyramide Productions e nel Benelux da Kinepolis Film Distribution & Dutch FilmWorks. In italia e nel resto del mondo sarà invece distribuito da Vision Distribution.

Venezia 2015: Alessandro Borghi posa al photocall di Non essere cattivo

Ricordiamo che Luca Marinelli è tra i protagonisti di due film italiani molto attesi, in uscita nelle sale nei prossimi mesi: Diabolik dei Manetti Bros. e Freaks Out di Gabriele Mainetti. Alessandro Borghi, invece, è stato impegnato con le riprese di Diavoli 2, la serie financial thriller internazionale che lo vede protagonista al fianco di Patrick Dempsey. Nelle scorse settimane, l'attore è stato impegnato in alcuni ciak nell'area dell'Ara Pacis di Roma che hanno permesso ai fan di vederlo in azione e di scattare qualche foto insieme a lui.