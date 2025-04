Bellaria 2025: Maura Delpero, i Manetti Bros, Luca Marinelli tra gli ospiti

Ricco e vario il programma del Bellaria Film Festival 2025, che tornerà nella località romagnola di Bellaria Igea Marina dal 7 all'11 maggio 2025. Il cinema indipendente italiano sotto i riflettori della manifestazione che vedrà l'intervento di tanti ospiti tra cui si segnalano i Manetti bros, la regista di Vermiglio Maura Delpero, Piergiorgio e Violetta Bellocchio, gli attori Luca Marinelli e Carlotta Gamba.

Articolato in cinque giornate, il Bellaria Film Festival cambi forma e affianca alle due sezioni competitive storiche dedicate al cinema italiano (Casa Rossa e Gabbiano) una selezione competitiva di film internazionali (Casa Rossa Internazionale) presentati in anteprima italiana, una retrospettiva dedicata alla storia del Festival (Le avventurose) e tanti eventi speciali.

Apertura e chiusura

Marco e Antonio Manetti

A dare il via alle danze il 7 maggio sarà la prima italiana di Ari di Léonor Serraille, presentato quest'anno in concorso al Festival di Berlino e distribuito in Italia da Wanted. Forte della Caméra d'or vinta a Cannes per la sua opera prima, Montparnasse - Femminile singolare nel 2017, Serraille racconta lo smarrimento di un giovane insegnante che lascia il lavoro alla ricerca di un posto nel mondo. La regista Léonor Serraille sarà ospite al Bellaria Film Festival insieme all'attore protagonista, Andranic Manet, e terrà una masterclass sul suo cinema.

Film di chiusura sarà, invece, Hot Milk di Rebecca Lenkiewicz, presentato in collaborazione con MUBI. Tratto dal celebre romanzo di Deborah Levy, il film vede una figlia ormai adulta compiere un difficile distacco da una madre inferma. Un trio di attrici di alto livello (Fiona Shaw, Emma Mackey, Vicky Krieps) per un triangolo sentimentale che non si scioglierà facilmente. Il film uscirà prossimamente nelle sale italiane.

Il concorso internazionale

Un'immagine di Maura Delpero

Il Concorso Casa Rossa si sdoppia mostrando cinque film italiani e cinque internazionali per riunire a Bellaria i migliori giovani cineasti.

Il Premio Casa Rossa internazionale vedrà l'anteprima italiana del film territorialmente "più vicino" al Festival: Paternal Leave di Alissa Jung, presentato alla Berlinale nella sezione Generations, è un'opera prima tedesca che segue il ricongiungimento familiare dell'adolescente Leo con il padre sconosciuto, che vive alla giornata lungo la riviera romagnola. A presentarlo ci saranno la regista accompagnata dal cast, tra cui Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich nei ruoli di padre e figlia. Il film è una coproduzione tra Match Factory e Wildside e sarà distribuito da Vision nelle sale italiane dal 15 maggio, girato sul territorio grazie al supporto dell'Emilia-Romagna Film Commission.

Le complesse relazioni familiari sono al centro dell'opera prima That Summer in Paris di Valentine Cadic, viaggio di una trentenne della Normandia che arriva a Parigi per le Olimpiadi, ma anche per vedere la sorellastra con cui si sono interrotti i rapporti. Un tocco di soprannaturale contenuto in New Dawn Fades di Gürcan Keltek, ritratto della depressione di un ragazzo che diventa anche un viaggio sensoriale, quasi mistico, in una Istanbul tanto affascinante quanto segnata dal potere Il film coprodotto dall'italiana Slingshot Films sarà in sala dalle settimane successive al Festival.

La trasfigurazione di una storia politica è al centro anche di Monólogo colectivo di Jessica Sarah Rinland, artista visiva argentina che attraverso lo zoo riassume le contraddizioni del suo paese e il rapporto con il rimosso. E infine lo spagnolo Lois Patiño, con Ariel, ci regala una preziosa rilettura de La tempesta shakespeariana che invade le Andorre di un nuovo spirito, sprigionando la bellezza di abitanti e paesaggio. Tutte le registe e i registi saranno presenti al Festival.

Il Premio Casa Rossa internazionale (del valore di 5000 euro) sarà assegnato da una giuria composta da Valia Santella(sceneggiatrice e regista), Luigi Abiusi (critico e programmer per Apulia Film Commission) e Daniela Nicolò (regista e drammaturga, co-fondatrice dei Motus).

Il concorso italiano

Un'immagine di Real

In lizza per il Premio Casa Rossa nazionale, dedicato alle opere prime o seconde più interessanti del panorama cinematografico italiano ci sono Basileia di Isabella Torre, film dai toni fantastici in cui dalle viscere della terra appare un'aliena Angela Fontana, ninfa con un messaggio per il pianeta, che uscirà in sala con Pathos, Come la notte di Liryc de la Cruz, unico film italiano presentato a Berlino, che si concentra sulle difficoltà della comunità filippina in Italia, Diciannove di Giovanni Tortorici, originale racconto di formazione dal tocco ambizioso come il suo protagonista, Sulla terra leggeri di Sara Fgaier, struggente storia d'amore tra le sponde di un Mediterraneo dimenticato, e Real di Adele Tulli, indagine sul mondo virtuale e sul cambiamento del concetto di reale. Tutte le registe e i registi saranno presenti al Festival.

Il futuro del cinema italiano viene premiato dai giovani: il Premio Casa Rossa (che ammonta a 5000 euro), infatti, verrà assegnato da una giuria di 25 giovani studenti di cinema, proprio per avvicinare alla sala e dare voce al nuovo pubblico del cinema italiano indipendente. Il premio Casa Rossa per Miglior Film sarà realizzato da Le Casine - EnAIP Cesena - EnAIP Rubicone, consolidando questa collaborazione.

Il concorso Casa Rossa verrà inaugurato da un "evento speciale di preapertura": L'oro del Reno di Lorenzo Pullega. Il film sarà preceduto da un talk con i Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio sulle nuove generazioni di autori e autrici italiane.

Il Premio Casa Rossa per la migliore interpretazione quest'anno è assegnato a Carlotta Gamba per un insieme di ruoli che in pochi anni l'hanno fatta emergere tra i volti più interessanti del giovane cinema italiano. In occasione della sua presenza, nella giornata finale del Festival, sarà presentato L'albero, opera prima di Sara Petraglia.

Programma completo e informazioni su www.bellariafilmfestival.org.