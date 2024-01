Le Iene su Italia 1 stasera, Francesco Facchinetti vs intelligenza artificiale: lo scherzo ad Amadeus e Fedez

Stasera, martedì 16 gennaio, nuovo appuntamento con Le Iene, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e i temi delle inchieste affidate agli inviati del programma.

Le Iene: anticipazioni del 16 gennaio

Questa sera, alle 21:15 circa, Veronica Gentili ci accompagnerà in una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti in studio ci sarà l'attrice Chiara Bordi co-protagonista della serie I fantastici 5 al via, mercoledì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5.

In studio anche Brenda Lodigiani, l'attrice nota al pubblico per la sua imitazione della cantante Annalisa.

Il dramma di Sven-Goran Eriksso

Sven-Goran Eriksson, ex allenatore della Lazio, ha recentemente annunciato di lottare contro un tumore al pancreas incurabile. Nicolò De Devitiis, rappresentando alcuni giocatori chiave che sotto la guida di Eriksson vinsero lo scudetto nel 2000, si è recato in Svezia per consegnare un toccante video messaggio.

Nomi illustri come Mancini, Nesta, Nedved e Vieri trasmettono un unanime "Forza Mister non mollare!". In un gesto di affetto, Le Iene hanno portato ingredienti per cucinare la carbonara, cercando di riportare Eriksson ai bei ricordi della Roma e della sua squadra.

Pronto Soccorso sotto Pressione

Gaetano Pecoraro affronta il problema del collasso dei pronto soccorso, causato dall'aumento dei casi di influenza e dalla mancanza di medicina territoriale. Le persone, sperando di essere visitate, affollano gli ospedali, mettendo a dura prova gli operatori sanitari.

Alcune regioni, come Lombardia, Lazio, Veneto e Romagna, stanno risolvendo il problema con un'applicazione che fornisce informazioni in tempo reale sull'affluenza nei pronto soccorso. Le Iene sottolineano l'importanza di estendere questa soluzione in tutta Italia.

Lo Scherzo Shock a Francesco Facchinetti

Lo scherzo di Sebastian Gazzarrini a Francesco Facchinetti è un momento divertente e inaspettato. Pensando di partecipare a un'intervista su intelligenza artificiale, Facchinetti si ritrova bendato e legato a una sedia.

Le Iene, giocando con la voce clonata, ingannano Fedez e Amadeus, coinvolgendoli in una falsa trattativa sulla partecipazione di Taylor Swift al prossimo Festival di Sanremo.

Un episodio che aggiunge un tocco di comicità e sorpresa al programma ma anche un momento di riflessione sulla nuova tecnologia.