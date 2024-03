Le Iene stasera su Italia 1, un ex arbitro dichiara: 'Ora sono libero di denunciare lo schifo che c'è'

Stasera 12 marzo su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili: ecco le anticipazioni delle inchieste e gli ospiti.

Stasera, martedì 19 marzo, alle 21:15 nuovo appuntamento con Le Iene, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e i temi delle inchieste affidate agli inviati del programma.

Le Iene: ospiti del 19 marzo

Questa sera, alle 21:15 circa, Veronica Gentili ci accompagnerà in una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti del programma Rose Villain reduce dal successo di Sanremo 2024 dove ha presentato il brano Click Boom, certificata disco d'oro per aver superato le 50.000 unità vendute.

In studio anche Fabio Volo, attore e scrittore, lo scorso anno, a dicembre, ha pubblicato il romanzo Tutto è qui per te.

Le inchieste di stasera

Ecco le principali inchieste della puntata del 19 marzo. L'ideatore del programma è Davide Parenti, in regia Antonio Monti.

Nel mondo degli arbitri di Filippo Roma

Nuovo capitolo dell'inchiesta di Filippo Roma, l'arbitro addetto al Var di serie A e B Eugenio Abbattista lancia il suo j'accuse sul mondo degli arbitri italiani.

L'uomo, che a oggi risulta l'unico arbitro della storia del calcio italiano a dimettersi spontaneamente a stagione in corso, è stato al centro dei precedenti servizi che la trasmissione ha dedicato allo scandalo dei voti truccati e dei meccanismi per decidere quali arbitri tenere in organico e quali mandare a casa.

Oggi Eugenio Abbattista dichiara: "Adesso sono libero di denunciare lo schifo che c'era intorno a me", dopo aver chiesto più volte chiesto all'associazione arbitri di poter parlare ma senza avere ricevuto l'autorizzazione a farlo.

Le elezioni russe di Roberta Rei

Roberta Rei è a Mosca per raccontare i giorni caldi delle elezioni presidenziali. Pur essendo proibita qualsiasi attività giornalistica agli stranieri, se non con apposito accredito o visto, l'inviata è riuscita a documentare ciò che è avvenuto in città, tra feste e celebrazioni pro Putin.

Roberta Rei ha ripreso anche le code ai seggi per il mezzogiorno contro Putin, la protesta indetta dal team Navalny, sostenitori del defunto Aleksej Naval'nyj, che ha portato alle ore 12 all'intasamento dei seggi, formando così una fila di centinaia di persone.

La Iena, ha inoltre intercettato il cantante Pupo che in quei giorni si esibiva proprio al Teatro del Cremlino per portare il suo messaggio di pace, attraverso la sua musica.