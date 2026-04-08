Le Iene stasera su Italia 1: anticipazioni, ospiti e inchieste

Le Iene tornano su Italia 1 con servizi esclusivi: scandali online, misteri sulla strage di Erba e storie commoventi, tra ospiti in studio e reportage in esclusiva.

Stasera, mercoledì 8 aprile, in prima serata su Italia 1 alle 21:20, torna un nuovo appuntamento con Le Iene, il programma di inchieste e approfondimento condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. L'ideatore del format è Davide Parenti, mentre la regia è di Antonio Monti. Tra gli ospiti in studio: Samurai Jay.

L'economia dell'indignazione: il business della rabbia online

Esiste un mercato invisibile che cresce ogni volta che la temperatura del dibattito online si alza. È l'economia dell'indignazione: un modello di business digitale dove la rabbia e la polarizzazione emotiva non sono incidenti di percorso, ma il motore principale per massimizzare l'engagement. L'algoritmo non distingue tra consenso e dissenso: conta solo il volume dell'interazione.

Più il clima si fa violento, più aumenta la visibilità, attirando investimenti pubblicitari e convertendo l'odio degli utenti in puro valore economico. Gaston Zama indaga sul fenomeno insieme a Michelle Comi, personaggio noto per le sue provocazioni, mostrando come contenuti controversi e algoritmi social trasformino l'odio in vero valore economico.

Michelle Comi

Il coraggio di Lorenzo Bonicelli dopo l'incidente

Nicolò De Devitiis incontra Lorenzo Bonicelli, 24 anni, promessa della ginnastica artistica azzurra con ambizioni per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Dopo una caduta dagli anelli alle Universiadi di Essen nel 2022, Lorenzo ha affrontato fratture e trauma spinale, sottoponendosi a diversi interventi e a un lungo percorso di riabilitazione.

Durante il servizio, racconta a cuore aperto la sua vita dopo l'incidente tra il percorso di riabilitazione e le conseguenze della paralisi che lo ha colpito e il desiderio di confrontarsi con il rapper Shiva, che lo saluta in videochiamata.

Lorenzo Bonicelli

Nuove rivelazioni sulla strage di Erba

Nel servizio di Max Andretta, nuove prove e testimonianze mettono in discussione l'impianto accusatorio sulla strage di Erba. Emergono dubbi sull'alibi del McDonald's, su uno scontrino mai apparso nei verbali originali, e su una possibile pista legata al traffico di droga e alla criminalità organizzata.

Inoltre, rivelazioni su presunti sequestri illeciti da parte di un carabiniere e il ritrovamento di armi e fascicoli nascosti gettano ombre sulle indagini. Un quadro complesso che si intreccia con la battaglia legale dell'ex magistrato Cuno Tarfusser per ottenere la revisione del processo.