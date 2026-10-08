Le Iene stasera su Italia 1: anticipazioni e ospiti dell'8 ottobre

Laura Pausini, il caso David Rossi, Garlasco e la storia di Max Parisi tra i temi della nuova puntata del programma condotto da Veronica Gentili e dalla squadra delle Iene

Nuovo appuntamento con Le Iene stasera, giovedì 8 ottobre, in prima serata su Italia 1. Al timone del programma ci sono Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba, con Fred De Palma e Giovanna Mezzogiorno tra gli ospiti in studio.

La puntata propone diversi servizi destinati a far discutere, tra inchieste, storie personali e casi giudiziari. Tra gli argomenti al centro della serata ci sono Laura Pausini, la caccia al trofeo in Sudafrica, la lotta contro il tumore al pancreas e nuovi approfondimenti sui casi di David Rossi e Garlasco.

Le Iene, le anticipazioni delle inchieste di stasera

Nel servizio realizzato da Riccardo Spagnoli, Wad incontra Laura Pausini dietro le quinte dell'Isla Bonita Love Festival, nelle Canarie. La cantante torna a parlare del suo impegno a fianco della comunità LGBTQIA+ e ripercorre 33 anni di carriera, ribadendo il valore dell'inclusione, dell'uguaglianza e della libertà di amare.

Stefano Corti vola invece in Sudafrica per entrare nel mondo della cosiddetta "caccia al trofeo", un business milionario legato alla caccia di animali esotici e frequentato da facoltosi occidentali. La Iena documenta dall'interno una realtà esclusiva e rigidamente protetta.

Grande attenzione anche alla storia raccontata da Gaetano Pecoraro, volato a San Francisco per incontrare Max Parisi, conduttore di Radio Monte Carlo malato di tumore al pancreas. Negli Stati Uniti l'uomo ha potuto accedere al Daraxonrasib, un nuovo farmaco che sta producendo risultati incoraggianti.

La stessa terapia potrebbe rappresentare una speranza anche per Angelica, affetta dalla medesima malattia e che durante la gravidanza aveva scelto di rinunciare alle cure per proteggere il bambino. Il farmaco non è ancora approvato in Europa e la donna ha chiesto alle istituzioni di poterlo utilizzare. Nella puntata, Max e Angelica racconteranno le loro esperienze e la gara di solidarietà nata grazie agli spettatori de Le Iene.

Prosegue inoltre il racconto di Gaston Zama su Maria Rosaria Boccia. Domani è prevista la seconda parte dell'intervista, accompagnata dalle immagini della giornata di mercoledì, quando la Iena ha seguito Boccia all'udienza del processo che la vede contrapposta all'ex ministro Gennaro Sangiuliano. La Procura di Roma si è opposta alla presenza delle telecamere del programma in aula. Tra i nomi presenti nelle liste dei testimoni figurano anche Sigfrido Ranucci e Arianna Meloni.

David Rossi e Garlasco: le altre inchieste dell'8 ottobre

Spazio anche al caso David Rossi. Dopo le conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, secondo cui il manager di MPS non si sarebbe suicidato ma sarebbe stato aggredito e fatto precipitare, Roberta Rei torna sulla vicenda per approfondire gli elementi ancora oscuri e le domande rimaste senza risposta.

Infine, Alessandro De Giuseppe si occupa del delitto di Garlasco, analizzando le ultime rivelazioni e i più recenti risvolti giudiziari. Al centro del servizio una domanda destinata a riaprire il dibattito sul caso: la verità processuale su Alberto Stasi può essere considerata davvero definitiva?