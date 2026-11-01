Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1 con “Che bestie!”: le anticipazioni

Dalle balene ai leoni, fino agli animali domestici, lo speciale condotto da Stefano Corti affronta il rapporto tra uomo e animali. Tra gli ospiti Marco Fantini, Beatrice Valli ed Enzo Salvi.

Nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside stasera, domenica 1° novembre, in prima serata su Italia 1. Lo spin-off ideato da Davide Parenti torna con uno speciale dal titolo Che bestie! Più conosco gli uomini e più amo gli animali, condotto da Stefano Corti e scritto da Alessandra Frigo. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti dello speciale.

Al centro della puntata ci sarà un tema particolarmente delicato: il rapporto tra l'uomo e gli animali, con un viaggio attraverso storie, testimonianze e situazioni che mettono in discussione il modo in cui gli esseri umani si relazionano con le altre specie.

La domanda che accompagna l'intero speciale è provocatoria: "Tra gli animali e noi, chi è davvero la bestia?" Un interrogativo che invita a riflettere sul comportamento dell'uomo, spesso convinto di essere il padrone assoluto del pianeta e di poter decidere il destino di ogni essere vivente.

Dalle balene uccise in nome della tradizione ai leoni allevati per essere accarezzati e successivamente cacciati, passando per i pangolini sfruttati nella medicina cinese, il programma mostrerà diverse forme di sfruttamento degli animali. Non mancheranno storie che riguardano anche gli animali domestici: cani trattati come esseri umani e gatti uccisi per gelosia. Vicende differenti, ma accomunate da una stessa convinzione: quella di poter disporre degli altri esseri viventi a proprio piacimento.

Le Iene Inside, gli ospiti e le testimonianze della puntata

Nel corso dello speciale interverranno diversi personaggi che racconteranno il proprio rapporto con gli animali. Tra loro ci saranno Marco Fantini e Beatrice Valli, che parleranno della loro particolare "fattoria" casalinga, ed Enzo Salvi, pronto a raccontare il legame speciale con i suoi pappagalli.

Spazio anche alla senatrice Michaela Biancofiore, che non rinuncia alla compagnia del suo cane nemmeno durante le giornate trascorse in Senato. A completare il quadro delle testimonianze saranno l'evoluzionista Telmo Pievani e la giornalista Giulia Innocenzi, con i loro contributi e punti di vista.

Il messaggio dello speciale: l'uomo non è il padrone del pianeta

La puntata di Le Iene presentano: Inside non si limiterà a raccontare storie sorprendenti e talvolta difficili da ascoltare, ma proverà a mettere in evidenza le conseguenze delle azioni umane sull'ambiente e sulle altre specie.

Alterare, sfruttare e distruggere gli equilibri del mondo animale può avere ripercussioni anche sulla vita dell'uomo. Un prezzo che, in molti casi, rischia di essere decisamente più alto dei benefici ottenuti, spesso destinati soltanto a pochi.

Il messaggio dello speciale è chiaro: Non siamo padroni del mondo, ma possiamo aspirare a esserne custodi. Una riflessione che punta a sensibilizzare il pubblico sulla necessità di cambiare prospettiva, rispettare gli altri esseri viventi e invertire una rotta che potrebbe mettere a rischio non soltanto gli animali, ma anche il futuro dell'umanità.