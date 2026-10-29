Le Iene, stasera su Italia 1: da Yara Gambirasio e Chiara Poggi alla protesta dei pescatori

Nuovo appuntamento con Le Iene, stasera giovedì 29 ottobre in prima serata su Italia 1. La puntata, condotta da Veronica Gentili con Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba, propone un'inchiesta sui casi di Yara Gambirasio e Chiara Poggi e un reportage di Giulio Golia sulla crisi della pesca a Mazara del Vallo.

Al centro della puntata, due casi di cronaca nera che hanno segnato profondamente l'opinione pubblica italiana e un reportage sulle difficoltà economiche che stanno mettendo in crisi il settore della pesca in Sicilia.

Le Iene, l'inchiesta sugli omicidi di Yara Gambirasio e Chiara Poggi

Tra i servizi della serata, Riccardo Festinese mette a confronto due vicende giudiziarie molto diverse per contesto, dinamiche e protagonisti: l'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra, e quello di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco.

Vincenzo Comunale

Due casi che hanno avuto percorsi investigativi differenti e che vedono coinvolti Massimo Bossetti e Alberto Stasi, entrambi condannati in via definitiva per i rispettivi omicidi.

L'inchiesta prova ad approfondire le differenze tra le due vicende, soffermandosi anche sulle metodologie investigative e sugli aspetti operativi del RIS. Proprio dall'analisi comparata dei due casi emerge un possibile filo conduttore, che il servizio di Riccardo Festinese cercherà di ricostruire attraverso gli elementi legati alle indagini.

Un approfondimento che torna su due delitti ancora molto presenti nel dibattito pubblico, ripercorrendo le dinamiche investigative e gli aspetti che accomunano storie giudiziarie apparentemente lontane.

Veronica Gentile

La crisi della pesca a Mazara del Vallo: il reportage di Giulio Golia

Spazio anche alla situazione dei pescatori di Mazara del Vallo, in Sicilia, alle prese con difficoltà economiche sempre più pesanti. Tra i problemi principali c'è il costo del carburante, una delle voci di spesa più onerose per chi lavora in mare e un fattore che mette a rischio la sostenibilità di molte attività.

Giulio Golia ha raccolto le testimonianze dei lavoratori e approfondito il funzionamento del settore, concentrandosi anche sulla pesca del pregiato gambero rosso.

Il reportage punta a mostrare da vicino quanto costa oggi portare avanti un'attività di pesca, quali siano le spese da affrontare e perché, per molti operatori, sia diventato sempre più difficile continuare a lavorare e vivere di questo mestiere in Italia.

Attraverso le voci dei pescatori, il servizio accende i riflettori su una realtà economica importante per il territorio siciliano, tra costi crescenti, difficoltà operative e incertezze sul futuro del comparto.

Le Iene, gli ospiti della puntata del 29 ottobre

La nuova puntata de Le Iene andrà in onda stasera giovedì 29 ottobre, in prima serata su Italia 1 e in live streaming e on demand su Mediaset Infinity e su www.iene.it. In studio saranno presenti anche Shade e Baby K.