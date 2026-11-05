Le Iene stasera su Italia 1: ex Ilva, Fentanyl e il caso Trump-mafia

Dalla battaglia per la salute e il lavoro a Taranto al mistero delle 49 fiale rubate, fino ai presunti legami tra Donald Trump e la mafia americana: le inchieste e gli ospiti della puntata del 5 novembre.

Nuovo appuntamento con Le Iene, stasera giovedì 5 novembre, in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Veronica Gentili, affiancata da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Ospite in studio della puntata sarà Sangiovanni.

Le Iene: anticipazioni del 5 novembre

La puntata propone tre inchieste di stretta attualità: Gaetano Pecoraro torna a Taranto per raccontare le conseguenze della sentenza sull'ex Ilva, Roberta Rei indaga sul caso delle fiale di Fentanyl rubate a Roma e Giulio Golia vola a New York per approfondire i presunti rapporti tra la mafia italoamericana e Donald Trump.

Ex Ilva, Gaetano Pecoraro racconta la battaglia di Taranto

Gaetano Pecoraro torna a Taranto dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto la chiusura definitiva dell'area a caldo dell'ex Ilva, considerata la principale fonte di inquinamento e di rischio per la salute dei cittadini. Al centro del reportage la battaglia di undici genitori tarantini che, dopo anni di iniziative legali e un percorso arrivato fino alla Corte di Giustizia europea, hanno ottenuto un pronunciamento fondamentale per la tutela della salute.

Ma la chiusura dell'impianto apre anche un'altra questione: quella occupazionale. Migliaia di lavoratori rischiano infatti di perdere il posto, mentre le famiglie si trovano a fare i conti con un futuro incerto. Il servizio, scritto da Riccardo Spagnoli, mette a confronto i genitori protagonisti della battaglia giudiziaria e gli operai dell'acciaieria, due realtà apparentemente contrapposte, ma unite dalla stessa preoccupazione: garantire un futuro alle proprie famiglie, senza dover scegliere tra salute e lavoro.

Fentanyl ed eroina, gli interrogativi dell'inchiesta di Roberta Rei

Un'altra inchiesta porta la firma di Roberta Rei, che indaga sul possibile arrivo del temuto Fentanyl nel mercato italiano delle sostanze stupefacenti. Dopo il furto di 80 fiale avvenuto qualche mese fa all'Ospedale Israelitico di Roma, alcuni consumatori abituali di eroina hanno raccontato di aver riscontrato effetti insoliti. Il farmaco potrebbe essere stato sottratto per essere utilizzato come sostanza da taglio e aumentare la potenza dell'eroina?

Per fare chiarezza, quattro campioni sono stati sottoposti ad analisi, ma nessuno ha evidenziato la presenza di Fentanyl. Questo significa che la sostanza non è in circolazione? Nel corso dell'indagine, l'inviata si è ritrovata anche con 49 fiale rubate da una farmacia ospedaliera: la domanda è se siano proprio quelle ricercate in tutta Italia.

La famiglia Gambino e la politica americana: cosa emerge dal reportage

Infine, Giulio Golia vola a New York per ricostruire la storia della mafia italoamericana e approfondire i suoi possibili rapporti con Donald Trump. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, alcuni legami risalirebbero a diversi anni fa e oggi alcuni esponenti di quell'ambiente sarebbero diventati attivisti politici a sostegno del presidente americano.

Per approfondire la vicenda, l'inviato incontra anche un ex associato della mafia legato alla famiglia Gambino, una delle organizzazioni criminali più importanti di New York, che oggi vive in Italia, a Trieste.