Le Iene stasera su Italia 1: Stefano De Martino parla di Sanremo e il caso David Rossi

Tra inchieste e ospiti, Le Iene questa sera 8 marzo affronta il caso David Rossi con nuove ricostruzioni, analizza le truffe del trading online e propone un'intervista a Stefano De Martino dopo l'annuncio su Sanremo 202

Stasera, domenica 8 marzo 2026, dalle 21.25 su Le Iene torna in prima serata su Italia 1 una nuova puntata del programma ideato da Davide Parenti. Alla conduzione ritroviamo Veronica Gentili e Max Angioni, pronti a guidare una serata ricca di inchieste e interviste. Tra i servizi più attesi della puntata: nuovi sviluppi sul caso David Rossi, un'inchiesta sulle truffe del trading online e l'intervista esclusiva a Stefano De Martino dopo l'annuncio della sua conduzione del Festival di Sanremo 2027.

Il caso David Rossi: le nuove conclusioni della Commissione parlamentare

Il servizio firmato da Roberta Rei e Marco Occhipinti riporta al centro dell'attenzione la morte di David Rossi, ex responsabile comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. A tredici anni dalla tragedia, la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi ha stabilito che il manager sarebbe stato vittima di un'aggressione da parte di terzi, trasformando ufficialmente il caso in un'indagine per omicidio. In studio sarà presente il fratello Ranieri Rossi, che commenterà gli ultimi sviluppi e le conclusioni emerse dai lavori della Commissione.

La ricostruzione digitale della morte di David Rossi

L'inchiesta analizza i principali elementi emersi negli ultimi giorni a Siena e raccoglie le testimonianze dei familiari che da anni chiedono verità: la vedova Antonella Tognazzi, la figlia Carolina Orlandi e il fratello Ranieri. Al centro del servizio anche una ricostruzione digitale basata sulla perizia del consulente Robbi Manghi.

Grazie a strumenti di intelligenza artificiale, la simulazione prova a ipotizzare cosa potrebbe essere accaduto nell'ufficio del manager la sera della sua morte. Nel reportage compare inoltre l'incontro con il medico legale Mario Gabbrielli, tra i primi a intervenire sul luogo del ritrovamento e autore della perizia che all'epoca concluse per il suicidio.

Le truffe del trading online: l'inchiesta di Luigi Pelazza

Un'altra indagine della puntata è firmata da Luigi Pelazza e riguarda il mondo delle truffe legate al trading online. Dopo aver mostrato nelle scorse settimane l'esistenza di call center clandestini che contattano potenziali investitori promettendo guadagni facili, il nuovo servizio prova a risalire ai livelli più alti di questo sistema.

L'inchiesta ricostruisce i meccanismi con cui i truffatori convincono le vittime a investire somme sempre più elevate, fino alla perdita dei risparmi. Un fenomeno che negli ultimi anni ha coinvolto migliaia di persone, spesso attirate da pubblicità e piattaforme apparentemente affidabili.

Stefano De Martino a Le Iene dopo l'annuncio di Sanremo 2027

Nella puntata di stasera spazio anche all'intervista realizzata da Stefano Corti a Stefano De Martino. Il conduttore napoletano è stato scelto come guida del Festival di Sanremo 2027 dopo l'annuncio a sorpresa avvenuto durante la finale del Festival di Sanremo 2026.

Sul palco del Teatro Ariston è stato Carlo Conti a comunicare in diretta il passaggio di testimone. Nel servizio De Martino racconta le aspettative per questo nuovo incarico e il percorso che lo ha portato a diventare uno dei volti più popolari della televisione italiana.

Levante nella prima serata di Sanremo 2026

Levante ospite in studio dopo Sanremo 2026

Ospite in studio anche Levante, tornata recentemente sul palco dell'Ariston con il brano Sei tu. La canzone, una ballata essenziale costruita quasi interamente su voce e interpretazione, si è classificata al quattordicesimo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo 2026.

Per l'artista si è trattata della terza partecipazione al Festival, dopo quelle del 2020 e del 2023. Nella serata delle cover ha duettato con Gaia sulle note di I maschi di Gianna Nannini.