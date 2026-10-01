Le Iene stasera su Italia 1: nuove rivelazioni su Yara, Garlasco e Sigfrido Ranucci

Questa sera, giovedì 1° ottobre, torna in prima serata su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene. Alla conduzione Veronica Gentili, affiancata da Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio sono annunciati Sergio Múñiz e Max Laudadio.

La puntata si preannuncia particolarmente ricca di servizi dedicati ad alcuni dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni. Al centro della serata ci saranno infatti nuovi approfondimenti sull'omicidio di Yara Gambirasio, sul delitto di Garlasco e un'intervista a Maria Rosaria Boccia sul rapporto con Sigfrido Ranucci.

Anticipazioni sul caso Yara: nuove anomalie nei reperti

Luigi Pelazza torna a occuparsi dell'omicidio di Yara Gambirasio, la tredicenne di Brembate di Sopra trovata senza vita nel 2011 in un campo a Chignolo d'Isola. Massimo Bossetti è stato condannato in via definitiva all'ergastolo, in un procedimento nel quale ha avuto un ruolo centrale la traccia genetica attribuita al cosiddetto "Ignoto 1".

Il servizio torna sui materiali d'indagine che la difesa di Bossetti ha potuto visionare per la prima volta il 7 febbraio 2025, dopo l'accesso ai reperti autorizzato dai giudici. Nel precedente approfondimento erano state mostrate alcune fotografie ad alta definizione e l'esito di cinque test rapidi antigene-anticorpo eseguiti all'epoca su diverse porzioni del giubbotto e della felpa di Yara.

Secondo le anticipazioni diffuse dal programma, questa sera verranno mostrati altri documenti e ulteriori elementi che la trasmissione presenta come anomalie, con il contributo dell'avvocato Claudio Salvagni e del genetista forense Marzio Capra. Saranno loro a illustrare il materiale esaminato dalla difesa e le questioni che, secondo la loro ricostruzione, meritano ulteriori approfondimenti.

Spazio anche al delitto di Garlasco. Nel nuovo servizio di Alessandro De Giuseppe si torna a parlare dei test risultati negativi effettuati sui pedali della bicicletta sequestrata ad Alberto Stasi. Alcune testimonianze inedite raccolte dalla trasmissione sono considerate dal programma come elementi che sembrerebbero sostenere la tesi secondo cui quei risultati fossero già conosciuti nel 2007.

Maria Rosaria Boccia a Le Iene: il rapporto con Sigfrido Ranucci

Tra i momenti più attesi della puntata c'è poi l'incontro di Gaston Zama con Maria Rosaria Boccia. L'inviato ha trascorso tre giorni con lei, raccogliendo racconti e confidenze sulla sua vita privata e sul rapporto con Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report.

Al centro del servizio anche la fotografia del presunto bacio tra Boccia e Ranucci, sulla quale negli ultimi tempi si è molto discusso. Sarà la stessa Boccia a raccontare a Le Iene la propria versione dei fatti e il rapporto con il giornalista.

L'intervista arriva inoltre a pochi giorni dall'inizio del processo che vede Boccia imputata in seguito alla denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Le contestazioni comprendono stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione: si tratta di accuse oggetto di un procedimento giudiziario e non di fatti definitivamente accertati.