Le Iene presentano Inside su Italia 1: stasera Cizco racconta storie di rinascita

Cizco conduce il primo appuntamento stagionale dello spin-off ideato da Davide Parenti, dedicato a uomini e donne che hanno trasformato dolore, difficoltà e seconde possibilità in nuove storie da raccontare.

Torna in prima serata Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del celebre programma Le Iene, ideato da Davide Parenti. Il primo appuntamento della nuova stagione va in onda stasera, domenica 13 settembre, su Italia 1, con uno speciale dal titolo Rinascite. Una serata dedicata a storie intense, cambiamenti radicali e seconde possibilità, raccontate attraverso le esperienze di uomini e donne che hanno dovuto affrontare momenti capaci di cambiare per sempre il corso della loro vita.

Le Iene presentano: Inside, cosa vedremo stasera con Cizco

Le Iene presentano: Inside amplia il racconto del programma con puntate speciali e monografiche, dedicate ogni volta a un tema specifico e approfondito attraverso testimonianze, incontri e storie personali. Lo spin-off propone quindi un viaggio più lungo dentro vicende e argomenti di forte impatto, mantenendo lo stile diretto che da sempre caratterizza l'universo de Le Iene.

La prima puntata, Rinascite, è condotta da Cizco ed è scritta da Giovanni Fortunato. Al centro dello speciale c'è quel momento in cui tutto sembra fermarsi: una diagnosi, un incidente, la perdita di una persona cara. Eventi improvvisi che possono segnare un confine netto tra un prima e un dopo e costringere a fare i conti con una realtà completamente diversa.

Ma cosa succede quando il mondo sembra crollare? Lo speciale racconta chi, dopo essere stato messo in ginocchio dalla vita, ha trovato la forza di rialzarsi e trasformare il dolore in un nuovo inizio. Storie di persone che hanno scelto di non arrendersi, conquistandosi una seconda possibilità con determinazione e coraggio.

Nel corso della puntata, Cizco incontrerà anche chi ha scelto di rinascere due volte: prima per salvare sé stesso, poi per aiutare qualcun altro. Un viaggio tra cicatrici, esperienze e nuove missioni di vita, per raccontare come anche dai momenti più difficili possa nascere una nuova strada. Appuntamento questa sera, domenica 13 settembre, in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.