Le Iene stasera su Italia 1, Scandalo arbitri: Nuove rivelazioni nelle anticipazioni della puntata 30 gennaio

Stasera, martedì 30 gennaio, alle 21:15 nuovo appuntamento con Le Iene, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e i temi delle inchieste affidate agli inviati del programma.

Le Iene: anticipazioni del 30 gennaio

Questa sera, alle 21:15 circa, Veronica Gentili ci accompagnerà in una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti in studio la cantante Elettra Lamborghini, che domenica pomeriggio abbiamo visto come giudice nel programma Amici di Maria De Filippi.

Il sistema arbitrale in Italia (Seconda parte)

Dopo il clamore mediatico destato dallo scorso servizio in cui, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A ha riportato quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia, Filippo Roma torna sul tema.

Nel video in onda stasera l'arbitro anonimo torna a parlare aggiungendo nuovi dettagli e con un resoconto della riunione organizzata da Gianluca Rocchi con tutta la squadra arbitrale. E ancora, le testimonianze di altri tre regolatori di gara che raccontano delle denunce fatte, sia sull'operato che sul loro contratto di lavoro.

Le frasi sessiste del primo cittadino di Terni

Sempre l'inviato Filippo Roma è con Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, al centro delle polemiche per le frasi sessiste pronunciate durante un consiglio comunale.

Alcune delle frasi del sindaco: "Lei ha mai tradito la sua fidanzata? Deve cominciare a tradirla, se no non è un uomo normale. Prima o poi la ammazza". E: "Un uomo normale guarda il bel culo di una donna e forse ci prova anche. Poi se ci riesce. Se poi non ci riesce, invece torna a casa".

Alessia Pifferi

Antonino Monteleone intervista Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi.

L'avvocatessa è indagata, insieme a due psicologhe del carcere di San Vittore, per falso e favoreggiamento con l'accusa di aver prodotto una relazione falsa al fine di avere una perizia psichiatrica della donna utile alla sua difesa.

Dove vedere Le Iene

Le Iene va in onda su Italia 1 ogni martedì in prima serata, a partire dalle ore 21:15. Il programma si può seguire in streaming attraverso l'app. di Mediaset Infinity.