Le Iene stasera su Italia 1: Malena debutta con la porn tax, ospiti Topo Gigio e Senza Cri

Le Iene si fermano per qualche settimana, ma prima salutano il pubblico con una puntata bella piena. Questa sera, martedì 16 dicembre, come sempre in prima serata su Italia 1, Veronica Gentili e Max Angioni guidano un appuntamento che mescola inchieste e spettacolo: servizi che riaprono domande, storie che colpiscono e ospiti pronti a dare ritmo alla serata, tra rap, televisione e un tocco di nostalgia che non guasta mai.

Le Iene, le inchieste di martedì 16 dicembre

Max Angioni e Veronica Gentili conducono Le Iene

Uno dei passaggi più attesi riguarda il caso di David Rossi, l'ex responsabile comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. A distanza di tredici anni, la ricostruzione torna in primo piano con un'ipotesi che cambia radicalmente lo sguardo sull'accaduto: non più un gesto volontario, ma un possibile omicidio. Una prospettiva che la famiglia definisce un punto di svolta e che viene ripercorsa tornando a parlare con chi, tre anni fa, ebbe un ruolo determinante nella chiusura dell'indagine.

Continua anche l'indagine di Luigi Pelazza sulle presunte truffe del trading online: promesse di rendite rapide, piattaforme "lucide" solo in superficie e una macchina che, secondo quanto ricostruito, si appoggerebbe a call center sparsi tra diversi Paesi europei. Il servizio segue i passaggi del reclutamento e prova a risalire la filiera fino a individuare figure chiave dell'organizzazione, tra cui anche un nome riconducibile alle forze dell'ordine italiane, che avrebbe selezionato ragazzi da impiegare nei centralini in Albania.

Poi c'è la storia, delicatissima, legata alla fecondazione assistita in un ospedale pubblico del Ferrarese. Con Alessandro Sortino e Veronica Di Benedetto Montaccini, il racconto mette insieme testimonianze e presunte irregolarità. Controlli sugli embrioni indicati come fatti ma non eseguiti, impianti che non avrebbero avuto esito per "vuoti" inspiegabili e persino l'ombra di possibili scambi. Otto tra medici e biologi risultano indagati, mentre una donna racconta in esclusiva il momento in cui ha scoperto che la sua cartella clinica non corrispondeva a quanto realmente accaduto.

La prima volta da iena di Malena: l'ex pornostar parla di porn tax

Tra i volti che cambiano passo alla serata c'è Malena, al debutto come Iena, che affronta un tema spesso rimasto in una zona grigia: la cosiddetta porn tax. Introdotta nel 2005 e mai davvero inquadrata con regole limpide, oggi torna al centro del dibattito con l'esplosione di piattaforme come OnlyFans, tra dubbi fiscali e il rischio di finire nei guai anche senza volerlo.

Nicolò De Devitiis porta invece le telecamere a Rozzano per una giornata con Paky. Non una classica intervista "in posa", ma un giro nei luoghi della crescita, tra assenze, scelte sbagliate dietro l'angolo e l'idea che la musica possa diventare l'unico appiglio credibile.

In studio arrivano Emis Killa, che torna a parlare dopo mesi complicati segnati dalle vicende giudiziarie e dal ritiro da Sanremo 2025, la giovane artista non-binary Senza Cri e un ospite che è praticamente un'icona intergenerazionale: Topo Gigio. Tornato a far parlare di sé anche grazie al recente duetto con Lucio Corsi sulle note di Nel blu dipinto di blu.

Le Iene presentano: La Cura e il focus sulla sanità

Nelle stesse settimane, il marchio Le Iene ha acceso un faro anche con Le Iene presentano: La Cura, guidato da Gaetano Pecoraro. Un racconto che alterna denuncia e cronaca: dalle testimonianze su presunte pratiche scorrette in reparti ospedalieri del Sud, al viaggio nella sanità campana - tra strutture rinnovate ma poco sfruttate e pronto soccorso sotto pressione - fino alla questione di patrimoni pubblici lasciati in attesa di riqualificazione.

Accanto alle ombre, però, spazio anche alle eccellenze come gli interventi cardiaci sempre più "invisibili" e le tecniche innovative in oncologia, oltre a storie di resistenza come quella di Achille Polonara, seguito nel percorso di cura dalla sperimentazione al trapianto, fino al ritorno alla vita quotidiana.

La nuova puntata de Le Iene va in onda martedì 16 dicembre alle 21.25 su Italia 1 ed è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.