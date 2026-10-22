Le Iene stasera su Italia 1: anticipazioni e ospiti del 22 ottobre

Stasera, giovedì 22 ottobre, torna Le Iene su Italia 1 con una nuova puntata in prima serata condotta da Veronica Gentili, Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba. Tra gli ospiti in studio ci saranno Carl Brave e Albertino, mentre al centro della serata troveranno spazio inchieste, testimonianze esclusive e casi ancora da chiarire.

Tra i servizi più attesi, le interviste a Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli sui nuovi sviluppi dell'inchiesta sulla morte di David Rossi, il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia a Bologna, e un approfondimento sulle nuove prospettive della ricerca contro il tumore al polmone. Spazio anche alla scomparsa di Domenico Racanati, disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno.

Le Iene, anticipazioni stasera: le interviste sul caso David Rossi e la morte di Abderrahim Fakir

Uno dei servizi centrali della puntata de Le Iene sarà dedicato ai nuovi sviluppi sulla morte di David Rossi, l'ex responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra della sede della banca il 6 marzo 2013. Gli inviati Marco Occhipinti e Roberta Rei hanno realizzato interviste esclusive a Giuseppe Mussari, ex presidente di MPS, e Gabriele Ceccherelli, ex protagonista del Calcio Storico Fiorentino.

Secondo quanto riportato dal comunicato stampa, le nuove rivelazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Gianluca Vinci chiamerebbero in causa due testimoni, le cui dichiarazioni attribuirebbero a Mussari il ruolo di presunto mandante di un'azione intimidatoria e a Ceccherelli quello di persona che avrebbe reclutato gli esecutori materiali. Si tratta di accuse gravi, che saranno affrontate attraverso le repliche dei diretti interessati. La ricostruzione della vicenda resta al centro di un caso che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi.

Un altro approfondimento riguarderà la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto il 19 luglio scorso durante un intervento di polizia a Bologna. Le immagini riprese da un testimone mostrano l'uomo immobilizzato a terra, in posizione prona, mentre chiede aiuto. In attesa della pubblicazione della relazione dei consulenti della Procura, le anticipazioni disponibili indicano che il decesso potrebbe essere riconducibile a un'insufficienza respiratoria acuta provocata dalla posizione in cui era stato bloccato.

Gli inviati Max Andreetta e Francesco Priano ripercorreranno le fasi del fermo, raccogliendo anche la testimonianza della sorella Khadija, che chiede verità e giustizia. L'inchiesta si concentrerà sulle circostanze dell'intervento e sul ruolo degli agenti e dei soccorritori presenti.

Le Iene, gli altri servizi: il vaccino contro il tumore al polmone e il caso del ponte sul Trigno

La puntata affronterà anche il tema del tumore al polmone, tornato al centro dell'attenzione dopo la notizia dell'adenocarcinoma polmonare che ha colpito il Papa. Il servizio di Gaetano Pecoraro racconterà una sperimentazione internazionale su un possibile vaccino terapeutico personalizzato, progettato per aiutare il sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali nei pazienti già sottoposti a un intervento chirurgico.

Tra i centri coinvolti nello studio c'è l'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Qui l'inviato incontrerà il professor Domenico Galetta, responsabile dell'Oncologia medica, e alcuni pazienti che partecipano alla sperimentazione, documentando anche la somministrazione del trattamento. Un approfondimento che punta a raccontare i progressi della ricerca e le nuove possibilità terapeutiche, senza perdere di vista le sfide ancora aperte.

Infine, Nina Palmieri tornerà sulla scomparsa di Domenico Racanati, 53 anni, di cui non si hanno più notizie dal 2 aprile scorso. Quel giorno, durante una violenta ondata di maltempo che ha colpito Abruzzo e Molise, è crollato un ponte sul fiume Trigno. L'uomo stava percorrendo quel tratto di strada per raggiungere il posto di lavoro e da allora è disperso.

Nonostante il ritrovamento di alcuni frammenti della sua automobile, le ricerche non hanno ancora permesso di ritrovare Racanati. Il servizio ripercorrerà le operazioni svolte finora e cercherà di capire perché, a distanza di mesi, non sia stato ancora possibile fare piena luce sulla vicenda.