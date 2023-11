Le Iene stasera 7 novembre su Italia 1: Roberto Saviano e la storia del rapper Baby Gang

Questa sera, 7 novembre, nuovo appuntamento con Le Iene, il celebre programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e le inchieste affidate agli inviati del programma.

Le Iene: anticipazioni del 7 novembre

Stasera in studio ci saranno ospiti del mondo dello sport e della musica. Gli inviati del 7 novembre sono Giulio Golia e Francesca Di Stefano per il servizio con Roberto Saviano. Nicolò De Devitiis racconta la storia del rapper Baby Gang.

Le inchieste e i servizi di stasera

Giulio Golia e Francesca Di Stefano dedicano il loro reportage a una delle quattro mafie presenti sul nostro territorio: la camorra. È un viaggio-racconto delle persone che continuano a combattere, nonostante le minacce, di chi si impegna come può per aiutare la propria realtà, di chi pensa di aver ritrovato la propria coscienza dopo averla perduta e quelle di chi si è ribellato denunciando la malavita.

Insieme a Giulio Golia, per tutto il racconto, la presenza di Roberto Saviano, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore, sotto scorta da 17 anni, da sempre simbolo della lotta alla camorra.

Roberto Saviano rilascia inoltre dichiarazioni sulla sua trasmissione "Insider - faccia a faccia con il crimine" che, programmata in palinsesto della Rai per sabato scorso ma poi, a detta di Saviano, cancellata senza spiegazioni.

Roberto Saviano racconta la cancellazione di Insider - faccia a faccia con il crimine

"È stato molto brutto perché Insider era una trasmissione già presentata, a luglio c'era stata la presentazione palinsesti Rai e c'era anche il trailer della trasmissione. Senza alcuna motivazione l'Ad della Rai non ha mai detto che è stato chiuso perché ho violato il codice etico, che infatti non ho violato, ormai lo conosco a memoria il codice etico della Rai", ha raccontato lo scrittore napoletano.

E Ancora "Lui ha detto che è stata una sua scelta, tra l'altro è nelle sue facoltà. È puramente una vendetta politica, terribile, mi dispiace perché c'è stato un grande lavoro da parte della squadra. Era già chiuso, montato.É molto brutto silenziare questo tipo di storie perché mostra che in realtà non c'è alcuna priorità del racconto antimafia".

E Infine "Se lo fa qualcuno che è politicamente sgradito, non ce ne frega niente, ti si cancella. Le mafie vogliono la cronaca, non vogliono l'approfondimento, l'analisi e soprattutto il dibattito".

Le Iene ha voluto così offrire a Roberto Saviano lo spazio che gli sarebbe stato negato, sia all'interno del reportage in onda domani che, prossimamente, anche in una puntata de Le Iene presentano: Inside, lo spin/off del programma, in onda da giovedì 9 novembre su Italia 1.

La storia di Baby Gang a Le Iene

Nicolò De Devitiis racconta la storia di Baby Gang, rapper più amato del momento. L'inviato fa vedere la sua vita inedita all'interno della comunità in cui si trova, tra racconti della sua difficile infanzia e i problemi con la giustizia.

Nonostante tutto, il rapper spiega come ha ottenuto il suo riscatto attraverso la musica, trasformando in una nuova opportunità una vita segnata da numerosi ostacoli.