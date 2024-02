Le Iene stasera 6 febbraio su Italia 1, scandalo arbitri: ecco gli episodi controversi

Stasera, martedì 6 febbraio, alle 21:15 nuovo appuntamento con Le Iene, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e i temi delle inchieste affidate agli inviati del programma.

Le Iene: anticipazioni del 6 febbraio

Questa sera, alle 21:15 circa, Veronica Gentili ci accompagnerà in una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti in studio Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro, scrittore, poeta e cantautore italiano. Ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 con il brano "Arnica". Il 19 gennaio 2024 è uscito Ribellissimi, il suo quarto album.

Il sistema arbitrale in Italia (terza parte)

Dopo il clamore mediatico destato dai precedenti servizi in cui, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di serie A ha riportato quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia, Filippo Roma torna sul tema.

Questa settimana il direttore di gara di serie A in attività segnala una serie di nuovi episodi controversi, alcuni sarebbero riferiti anche agli ultimi turni di campionato. L'inviato proverà a parlare con i vertici del calcio italiano che hanno rilasciato dichiarazioni contro il servizio de Le Iene.

Il caso Pifferi

La scorsa settimana Antonino Monteleone ha intervistato Alessia Pontenani, legale di Alessia Pifferi, la donna accusata di aver fatto morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi.

Questa sera l'inviato del programma torna ad affrontare il caso Pifferi partendo dalle parole di Viviana Pifferi, sorella di Alessia.

Questi sono i servizi principali del programma ideato da Davide Parenti in onda su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infiniti e sul sito www.iene.it.