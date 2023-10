Le Iene, puntata di stasera 10 ottobre: anticipazioni, servizi ed ospiti su Italia 1

Stasera 10 ottobre nuovo appuntamento con Le Iene, il programma in onda in prima serata su Italia 1 condotto da Veronica Gentili, con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco un'anteprima della serata che, come consueto, presenterà servizi di cronaca e attualità, inchieste e interviste irriverenti affidate agli inviati del programma. Anche quest'anno, lo show accoglie in studio ospiti d'eccezione: grandi protagonisti del mondo sportivo, musicale, artistico e cinematografico che regaleranno monologhi su temi di attualità, capaci di suscitare riflessioni e discussioni.

Le Iene: anticipazioni del 10 ottobre

Ospiti

Ospiti della seconda puntata de Le Iene sono il giovane rapper Alfa, con la hit "bellissimissima <3". Il video che accompagna il brano, girato sulle montagne russe, ha superato i 18 milioni di visualizzazioni.

Oltre al rapper genovese, in studio ci sarà anche Benjamin Mascolo aka Benji, che ha raggiunto il successo come componente del duo Benji & Fede. Il 17 febbraio 2020 il duo ha annunciato la separazione. Benji & Fede hanno intrapreso un percorso artistico come artisti solisti.

I servizi di stasera

Nicola Barraco si occupa della tragedia di Mestre, dove un pullman è precipitato da un cavalcavia per diversi metri provocando più di venti vittime. L'inviato racconta la storia dei primi soccorritori accorsi sul luogo. Nel servizio, inoltre, le immagini inedite di quei primi attimi e le testimonianze di chi ha rischiato la propria vita per salvare quella degli altri.

In un reportage girato a Dubai, Gaetano Pecoraro documenta l'alto numero di medici italiani presenti nei Paesi Arabi. Nonostante la preparazione accademica eseguita nel nostro Paese, molti professionisti della sanità decidono di trasferirsi lì per andare in contro a condizioni lavorative ed economiche più soddisfacenti.

Filippo Roma torna sul tema del secondary ticketing legato alle visite al Colosseo. Secondo l'Antitrust, i consumatori non avrebbero la possibilità di acquistare i biglietti sul sito del rivenditore ufficiale, perché comprati in massa da rivenditori secondari, spesso siti bot, a pochi secondi dall'emissione online.

Lo scopo sarebbe quello di facilitarne la rivendita, anche tramite bagarinaggio, all'interno di pacchetti turistici, o direttamente in loco, aumentandone l'importo originario. Nel video un aggiornamento sulla scelta di alcuni tour operator che, nell'incertezza di riuscire a reperire i biglietti per la visita all'Anfiteatro Flavio, decidono di non proporla o, addirittura, eliminarla dal pacchetto, togliendo soprattutto ai turisti stranieri l'opportunità di assistere una delle Sette Meraviglie del Mondo.

Veronica Ruggeri è con Maria Sofia Federico, la diciottenne che ha scelto di lasciare l'università, aprire un profilo sulla piattaforma OnlyFans e provare a entrare nel mondo dell'hard attraverso l'Academy di Rocco Siffredi. Non trovando comprensione nei suoi genitori, soprattutto nel padre che si era pubblicamente sfogato contro la decisione della figlia, la ragazza ha minacciato più volte gesti di ribellione. La Iena decide di farla confrontare con chi del sex worker ne ha fatto una scelta di vita, per poi cambiare idea: Luce Caponegro, alias Selen, Sara Tommasi, Eva Henger.

Luigi Pelazza affronta il delicato tema del narcotraffico a Napoli. L'inviato è riuscito a documentare quello che sembra un tentativo di acquisto di grandi quantitativi di droga da parte di due ex pregiudicati, che sembrerebbero avere familiarità con uno dei clan camorristici della città.