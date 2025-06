Le Iene presentano: La Cura, la prevenzione dei melanomi stasera su Italia 1 con Gaetano Pecoraro

Questa sera, in prima serata su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene presentano: La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, lo spin off del programma dedicato alla salute condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Alessandra Frigo e Riccardo Festinese.

La salute e la prevenzione dei melanomi

Siamo ormai in estate, e prendersi cura della pelle è fondamentale. Non per una questione estetica, quanto per proteggere la propria salute.

In questo spin off incentrato sulla cura, l'inviato delle Iene si occuperà di melanomi: come prevenirli e proteggere la propria salute. A partire da quei segnali che non andrebbero mai ignorati, come prendersi cura di sé quando si tratta di protezione dai tumori cutanei.

Il reportage si concentrerà sulla medicina e sulle scelte quotidiane che possono davvero fare la differenza.

L'inchiesta sulla sanità in Calabria

Gaetano Pecoraro

Inoltre, a proposito di salute, non può mancare l'indagine sulla sanità. Gaetano Pecoraro infatti, tornerà a occuparsi della maxinchiesta sugli ospedali da incubo e sugli sprechi in Calabria. A distanza di anni da quando la trasmissione di Italia 1 era andata in Calabria, e con il commissariamento ormai quasi concluso, l'inviato è andato a verificare com'è oggi la situazione. Scoprendo che molte cose, purtroppo, non sono affatto cambiate.

Una storia emozionante

La locandina di Le Iene

Infine, una storia che emoziona: qualche anno fa all'ISMETT di Palermo, centro di eccellenza per i trapianti di organi solidi, una mamma ha donato parte del proprio fegato al figlio per salvargli la vita. Stasera vedremo come procede la vita del piccolo: Gaetano Pecoraro è infatti tornato da loro; oggi il bambino va a scuola e conduce una vita sostanzialmente normale.

Gli ospiti

Nel corso della puntata intervengono anche Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per La Medicina Basata sulle Evidenze)