Le Iene presentano: Inside, un viaggio nella bellezza con Veronica Ruggeri “Belli a qualsiasi costo”

Il programma è lo spin off della trasmissione di Davide Parenti: ogni puntata è dedicata a singoli temi, questa sera si parla di quattro tragedie che hanno colpito il territorio italiano.

Stasera, giovedì 24 ottobre in prima serata su Italia 1, andrà in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside con una puntata dedicata alla bellezza e alla sua ricerca costante. L'inchiesta di questa sera è curata da Veronica Ruggeri, uno dei volti di punta del programma

La ricerca ossessiva della bellezza: perché siamo disposti a tutto?

Il nuovo appuntamento de Le Iene Presentano Inside sarà dedicato a un tema che tocca da vicino la nostra società: la bellezza e la sua costante, talvolta ossessiva, ricerca. Scritto da Riccardo Festinese e condotto da Veronica Ruggeri, l'approfondimento analizzerà le pressioni legate agli ideali estetici, ponendo domande cruciali: Perché sentiamo il bisogno di essere belli a qualsiasi costo? Quale prezzo siamo disposti a pagare per incarnare il fascino? E ancora, è vero che la perfezione estetica garantisce maggior successo?

Per rispondere a questi interrogativi, la puntata darà spazio alle testimonianze di chi si sente costantemente inadeguato di fronte agli standard irraggiungibili imposti dalla società e a quelle di coloro che, invece, scelgono di sottoporsi a interventi estetici pur di modificare il proprio aspetto. A fare da cornice al racconto, l'analisi di Luca Ricolfi.

Guendalina Tavassi è tra le persone intervistate nello speciale di stasera

Il sociologo aiuterà a comprendere meglio le dinamiche sociali legate alla bellezza, e i contributi di personaggi noti del mondo dello spettacolo, come Guendalina Tavassi, Fabrizio Corona e Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che condivideranno la loro esperienza diretta su questo tema. Un'occasione per riflettere sulle motivazioni più profonde che spingono tante persone a inseguire un ideale di perfezione e sui costi, fisici e psicologici, che questo può comportare.