Le Iene presentano: Inside stasera su Italia 1: Fin dove può spingersi lo Stato?

Questa sera su Italia 1 va in onda Le Iene Inside, speciale condotto da Nina Palmieri che racconta storie di cittadini alle prese con la legge e le istituzioni, tra diritti, ingiustizie e abusi.

Questa sera, domenica 29 marzo, torna in prima serata su Italia 1 il nuovo appuntamento con Le Iene Inside, lo spin-off di approfondimento del celebre programma Le Iene. La puntata andrà in onda alle 21:20 e sarà condotta da Nina Palmieri, che guiderà il pubblico in un'inchiesta esclusiva e di grande impatto.

Fin dove può spingersi lo Stato?: il tema dello speciale

Il nuovo speciale, dal titolo Fin dove può spingersi lo Stato?, è scritto da Alessia Rafanelli. La puntata parte da una domanda centrale: tutti devono rispettare la legge, ma la legge rispetta sempre i cittadini? Fino a che punto lo Stato può entrare nella vita delle persone?

Storie reali e vicende profonde

Lo speciale racconta storie di cittadini comuni che si confrontano con istituzioni e normative, affrontando temi delicati come figli, casa, lavoro, salute e diritto di morire. Alcuni racconti mostrano come lo Stato, pur con l'intento di tutelare, possa entrare nella vita delle persone in modi che ne cambiano radicalmente le esistenze.

Inchieste su abusi e ingiustizie

Tra le vicende narrate, emergono testimonianze di chi si è sentito abbandonato o vittima di prevaricazioni proprio nel momento in cui si aspettava protezione. Le inchieste mettono in luce contraddizioni e limiti del sistema, offrendo al pubblico un approfondimento che va oltre il semplice reportage televisivo.

Come seguire Le Iene Inside

Il programma promette una serata di riflessione e reportage intenso, come da tradizione del brand Le Iene, capace di unire informazione e storytelling. Per chi desidera seguire la puntata, l'appuntamento è fissato alle 21:20 su Italia 1 e in live streaming su Mediaset Infinity