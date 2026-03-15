Le Iene presentano: Inside stasera su Italia 1, speciale sulle diete tra rischi e business

Questa sera, domenica 15 marzo, torna in prima serata su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene Inside, lo spin-off di approfondimento legato al celebre programma Le Iene. Lo speciale andrà in onda alle 21:20, nello slot solitamente occupato proprio dal programma principale. A condurre la puntata sarà Veronica Ruggeri, che guiderà il pubblico in un'inchiesta dedicata al complesso mondo delle diete alimentari, tra promesse di dimagrimento rapido, mode del momento e interessi economici.

Il tema della puntata: diete tra verità e rischi

Lo speciale, intitolato Diete alimentari: verità, pericoli e business, affronta il rapporto quotidiano che milioni di persone hanno con il cibo e con la forma fisica. Tra diete, piccoli sgarri e continui tentativi di dimagrire, molte persone vivono infatti una sorta di lotta costante con la bilancia.

L'inchiesta prova a fare luce su un universo molto ampio e spesso contraddittorio, dove convivono metodi dietetici, scorciatoie promettenti e un enorme business economico. Magri, tonici e in perfetta forma: è l'immagine a cui molti aspirano. Per questo sempre più persone provano a seguire una dieta, passando spesso da un metodo all'altro nella speranza di ottenere risultati rapidi. Ma quanto sono davvero efficaci queste strategie? E soprattutto, possono nascondere dei rischi?

Le Iene presentano: Inside

Nel corso della puntata si parlerà anche delle tendenze alimentari più diffuse, come il digiuno intermittente, analizzandone sia i possibili benefici sia i potenziali pericoli, soprattutto quando la dieta rischia di trasformarsi in un rapporto problematico con l'alimentazione.

Il lato nascosto dell'industria del cibo

L'inchiesta entra anche dietro le quinte dell'industria alimentare. Verranno mostrati prodotti progettati per essere irresistibili, strategie di marketing studiate per influenzare le scelte dei consumatori e alcune scorciatoie per dimagrire che talvolta nascondono sostanze potenzialmente pericolose.

Al centro del racconto c'è anche una domanda fondamentale:se un'alimentazione sbagliata può favorire l'insorgere di alcune malattie, una dieta corretta può diventare uno strumento per migliorare la salute o addirittura prevenire alcune patologie?

Perché Le Iene e il suo spin-off cambiano giorno di programmazione

Fino a oggi Le Iene Inside andava in onda il martedì sera, ma Mediaset ha deciso di modificare la programmazione perché da martedì 17 marzo su Canale 5 partirà l'ottava edizione del Grande Fratello VIP, condotta da Ilary Blasi. Per questo motivo Le Iene cambiano giorno di programmazione e si spostano al mercoledì: la prossima puntata dello show condotto da Veronica Gentili andrà in onda il 18 marzo .