Le Iene presentano: Inside, Il caso Emme Team: stasera 23 aprile su Italia1

Le Iene presentano: Inside è lo spin off del programma di Davide Parenti in cui ogni puntata è dedicata a singoli temi; stasera si parla del sedicente gruppo investigativo americano Emme Team

Questa sera, 23 aprile, su Italia 1, in prima serata, Le Iene presentano: Inside, uno spin-off del programma di Davide Parenti. La puntata di stasera si concentra sull'Emme Team, un presunto gruppo investigativo americano, su cui la trasmissione ha già indagato alcuni anni fa.

I misteri che si celano dietro i casi di Marco Vannini, David Rossi, Mario Biondo, Gianmarco Pozzi e Tiziana Cantone hanno attirato l'attenzione del sedicente gruppo investigativo americano Emme Team, il quale sostiene di averli risolti. Ma Le Iene presentano: Inside svelerà la verità: in realtà non è così e il mistero più grande che rimane inspiegato è chi ci sia dietro questo team.

Il programma anni fa ha analizzato il lavoro del gruppo, il Team Emme vantava una nuova e risolutiva soluzione, chiamata "Metodo Emme", per porre fine alla diffusione del fenomeno del revenge porn.

L'organizzazione investigativa, inoltre, dichiarava di mirare anche alla prevenzione della pirateria online e a risolvere casi di cronaca nera complessi. Tuttavia, l'indagine svolta da Le Iene ha dimostrato che ciò che dichiaravano non corrispondeva alla realtà, e che dietro le loro promesse si celava il rischio di truffe.

Per capirne di più Roberta Rei e Francesco Prianosono andati in America, per rintracciare John Peschiera, leader di Emme Team. Il promo della puntata nella clip caricata su Mediaset Infinity