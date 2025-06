Le Iene stasera su Italia 1, le anticipazioni del 3 giugno: dal caso Garlasco agli audio di Alessia Pifferi

Ultimo appuntamento per Le Iene, stasera 3 giugno 2025 su Italia 1, con una puntata che mescola come sempre riflessione, spettacolo e inchieste giornalistiche. A condurre ci sono Max Angioni e Veronica Gentili, che mette in pausa per una sera L'isola dei famosi per dedicarsi ai casi che tengono l'Italia col fiato sospeso.

Fabri Fibra e Tredici Pietro ospiti a Le Iene

Le Iene

Il gran finale della stagione vedrà protagonista Fabri Fibra, che torna dopo tre anni con il nuovo singolo Che gusto c'è, un attacco diretto all'ossessione per numeri, like e visibilità. Il brano anticipa l'album Mentre Los Angeles brucia. In studio anche Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi e voce emergente del rap. Il servizio a cura di Riccardo Spagnoli, con Wad, svela il dietro le quinte del videoclip e il pensiero dietro ogni rima del rapper.

Musica e identità: il viaggio di Gaia in Brasile

In un altro servizio de Le Iene Nicolò De Devitiis accompagna la cantante Gaia in un viaggio intimo in Brasile tra le favelas di San Paolo e le spiagge di Rio, alla scoperta di radici culturali antichissime, ayahuasca e verità personali. Un ritratto sincero che attraversa emozioni, suoni e memorie.

Nuovi sviluppi nel Caso Garlasco e gli audio inediti di Alessia Pifferi

Torna sotto i riflettori il delitto di Chiara Poggi. Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese portano alla luce la testimonianza mai ascoltata di un uomo oggi deceduto. Ma intervistano in esclusiva anche l'avvocato di Andrea Sempio, figura mai del tutto chiarita. Per la prima volta, poi, a parlare sarà la madre di Alberto Stasi, le cui parole riaprono ferite mai rimarginate.

In onda anche un servizio sconvolgente sul caso Alessia Pifferi, con nuovi audio mai ascoltati che mostrano un volto ancora più oscuro della donna. A interpretarli, il professor Gulotta e l'avvocata Pontenani.

Roberto Saviano presenta il suo nuovo romanzo

Roberto Saviano

Ospite in studio anche Roberto Saviano, che racconta il libro L'amore mio non muore, dedicato a Rossella Casini, vittima della 'ndrangheta. Un'intervista intensa su amore, violenza e memoria.

Le Iene andrà in onda stasera alle 21.20 su Italia 1 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Chiude così una stagione ricchissima di contenuti e inchieste, lasciando alta la curiosità sulla prossima edizione.