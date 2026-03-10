Le Iene presentano: Inside stasera su Italia 1: il destino può essere sfidato?

Stasera, martedì 10 marzo, su Italia 1 un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside racconta uomini e donne che hanno sconfitto il destino e le dipendenze per ricominciare.

Stasera, martedì 10 marzo, alle 21:20 su Italia 1, torna l'appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti. Il nuovo episodio, dal titolo Rinascite, è condotto da Cizco e scritto da Giovanni Fortunato. Il racconto si interroga su un tema universale: il destino è già scritto o può essere sfidato?

Dal fondo al riscatto: storie di chi ha vinto sul destino

Rinascite racconta vite segnate dalla difficoltà e dalla sofferenza. Esistono persone che non si sono mai arrese alla rassegnazione e hanno sfidato il destino a viso aperto, vincendo la partita più difficile. Tra loro ci sono uomini e donne che hanno toccato il fondo a causa di dipendenze dal gioco, dall'alcool o dalla droga, ma hanno trovato dentro di sé la forza straordinaria di risalire.

I ragazzi di San Patrignano: storie di rinascita concreta

Attraverso testimonianze dirette, il programma mostra il percorso di chi lotta ogni giorno contro le tossicodipendenze. Dai racconti dei ragazzi di San Patrignano emergono cadute tremende e risalite faticose, ma anche la determinazione a ricostruire la propria vita, passo dopo passo.

Rinascere due volte: chi trasforma la sofferenza in missione

Cizco incontra anche chi ha deciso di rinascere due volte: la prima per salvare sé stesso, la seconda per dedicarsi a salvare qualcun altro. Trasformare le proprie cicatrici in una missione di vita diventa un esempio di coraggio e resilienza per tutti.

Perché guardare Rinascite stasera su Italia 1

Questo episodio di Le Iene Inside non è solo un racconto di dolore, ma una celebrazione della forza umana e della capacità di riscatto. Tra emozioni, testimonianze e storie incredibili, Rinascite invita a riflettere sul senso della vita e sulla possibilità di cambiare il proprio destino.

Dove vedere Le Iene presentano: Inside in tv e in streaming

Lo spin-off de Le Iene andrà in onda stasera, martedì 10 marzo 2026 alle 21:20 su Italia 1. Le Iene presentano: Inside di Davide Parenti sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere il programma in qualsiasi momento.