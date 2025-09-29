Le Iene faccia a faccia con lo stalker di Simona Ventura e Giovanni Terzi: "Lei mi ha violentato"

Oltre 200 messaggi di odio e minacce di morte. Simona Ventura e Giovanni Terzi raccontano il loro incubo a Le Iene, che hanno rintracciato l'uomo responsabile, un 48enne di Torino.

Le Iene hanno dedicato un servizio sul caso di Giovanni Terzi e Simona Ventura, mandando in onda il 28 settembre su Italia 1 un'inchiesta firmata da Giulio Golia. La decisione di approfondire la vicenda è arrivata dopo che, pochi giorni prima, Terzi aveva scelto di rompere il silenzio pubblicando sui social alcuni audio inquietanti ricevuti da lui e dalla compagna. Nei messaggi vocali, lo stalker manifestava l'intento di far del male alla conduttrice, arrivando a minacciarla di ucciderla, sia sparandole con un fucile sia usando le proprie mani.

Messaggi e minacce di morte: un incubo lungo tre anni

Una persecuzione che, come ha raccontato il giornalista, va avanti da oltre tre anni e che inizialmente aveva cercato di tenere nascosta a Simona, per proteggerla dal peso psicologico di quelle parole cariche d'odio. Durante il servizio, l'inviato ha incontrato la coppia che ha ribadito la gravità della situazione, ricordando come un anno e mezzo fa fosse già stata presentata una denuncia alla Polizia Postale.

Allora alla coppia era stato garantito loro che non avrebbero più avuto problemi, ma negli ultimi dieci giorni le minacce sono ricominciate con rinnovata violenza. Le indagini avevano già permesso di risalire all'identità dello stalker e di sequestrargli tutti i dispositivi, ma, nonostante ciò, la spirale d'odio non si è fermata.

Giulio Golia

Chi è lo stalker di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Il servizio ha poi intervistato lo stalker: un uomo di 48 anni, residente a Torino, laureato ma affetto da gravi problemi psichiatrici. Vive con la madre malata e il padre anziano, costretto ancora a lavorare per sostenere la famiglia. L'uomo, già sottoposto a cinque ricoveri e a un TSO, ha rilasciato dichiarazioni farneticanti, accusando Ventura di appartenere a una "psicosetta" che gli avrebbe rovinato la vita e arrivando persino a racconti privi di fondamento sulla sua relazione con la conduttrice.

Le dichiarazioni deliranti dell'uomo durante il servizio

"Io sono parente di Simona Ventura. Lei aveva dei programmi su di me. Fa parte di una psicosetta che l'ha fatta diventare famosa come Victoria Cabello, Francesco De Gregori, Stefano Bettarini, Andrea Pezzi e Claudia Pandolfi. Secondo loro ero un prescelto, non ho fatto male a nessuno. Ho minacciato preso dalla psicoemotività, non ho minacciato con intenzione. Sono parole che si dicono per dire".

Lo stalker ha dei problemi mentali, come lui stesso ha detto: "sono solo da trent'anni, sono considerato malato psichiatrico falsamente. Sono aiutato psicologicamente. Le cose vanno bene. Sono laureato. Simona Ventura mi ha violentato più volte. Si è sdraiata nel letto mentre io ero incosciente in dormiveglia all'ostello di Venezia, nel 1998 insieme a Victoria Cabello".

Il dramma della famiglia dello stalker e l'appello di Giovanni Terzi

Colpita e spiazzata, Simona Ventura ha espresso la volontà di aiutare chi soffre di simili disturbi, pur riconoscendo la pericolosità della situazione. Giovanni Terzi, che aveva raccontato la denuncia alla polizia postale e sollevato la questione su Instagram, invece, ha sottolineato come almeno i genitori dello stalker meritino attenzione e sostegno, costretti da anni a convivere con una realtà fatta di dolore e fragilità.