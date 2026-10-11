Le Iene presentano: Inside stasera su Italia 1, speciale sull’obesità estrema

Domenica 11 ottobre, Alessandro De Giuseppe conduce un'inchiesta tra storie di obesità estrema, fragilità psicologiche e difficoltà familiari, con le vicende di Mariano, Alessandro e Guglielmo.

Domenica 11 ottobre 2026 torna su Italia 1 Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti. Il nuovo appuntamento, in onda in prima serata, affronta un tema delicato attraverso testimonianze dirette e storie personali che raccontano le conseguenze dell'obesità estrema sulla vita di chi ne soffre e delle persone che gli sono accanto.

Alla conduzione c'è Alessandro De Giuseppe, con la scrittura di Luca Vantini. Il titolo dello speciale è Vivere pesando 400 kg e il racconto si concentra su situazioni in cui il peso corporeo può raggiungere livelli estremi, compromettendo la salute, l'autonomia quotidiana e le relazioni familiari.

L'inchiesta cerca di comprendere quali difficoltà possano nascondersi dietro queste condizioni, dando spazio non soltanto alle conseguenze fisiche, ma anche alla sofferenza psicologica e alla necessità di percorsi di assistenza adeguati.

Le Iene Inside, le storie di Mariano, Alessandro e Guglielmo

Tra i protagonisti della puntata c'è Mariano, un bambino di 12 anni che pesa quasi 200 chili. La sua storia torna al centro dell'attenzione anche per l'incontro con Papa Leone XIV, avvenuto dopo il servizio realizzato da Le Iene. Un episodio che riaccende l'attenzione sul suo futuro e sulle difficoltà che lui e la sua famiglia devono affrontare.

Spazio anche ad Alessandro, arrivato in passato a pesare 422 chili e successivamente sceso fino a 90. Dopo l'interruzione del percorso di cura, il suo peso è tornato ad aumentare. Oggi è seguito sul piano psicologico e psichiatrico in una struttura ospedaliera sul Lago Maggiore. La sua vicenda mette in evidenza la complessità dei percorsi di cambiamento e l'importanza di un sostegno continuativo.

Un'altra storia è quella di Guglielmo, influencer arrivato a pesare quasi 300 chili. Secondo il racconto proposto dal programma, dietro la sua immagine pubblica emergerebbero fragilità emotive, depressione e un rapporto problematico con il cibo.

Lo speciale affronta così il legame tra obesità e salute mentale, interrogandosi sul ruolo delle difficoltà psicologiche, delle condizioni familiari e delle esperienze personali. Un'attenzione particolare è dedicata anche al carico che queste situazioni possono comportare per i familiari, spesso coinvolti in un'assistenza quotidiana complessa.

Nel corso dell'inchiesta trova spazio anche il confronto con Peter Duper, psicologo che si rivolge alle persone obese con modalità dure e offensive. L'approccio viene messo in discussione, aprendo una riflessione sui limiti dell'umiliazione e sull'importanza di affrontare situazioni tanto delicate con attenzione alla vulnerabilità delle persone coinvolte.

Il racconto non si ferma alle difficoltà: al centro ci sono anche la ricerca di aiuto, i percorsi di cura e la possibilità di ricominciare. L'obiettivo è andare oltre i numeri sulla bilancia per raccontare le persone e le sfide che affrontano ogni giorno.