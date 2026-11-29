Alice Martinelli ci accompagna in un viaggio tra istituti penali per minori e comunità terapeutiche, dando voce a giovani protagonisti di storie difficili per capire cosa si nasconde dietro rabbia e comportamenti violenti.

Nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside. Stasera, domenica 29 novembre, in prima serata su Italia 1, arriva una puntata speciale dal titolo Gioventù Bruciata, condotta da Alice Martinelli e dedicata alle nuove generazioni, ai loro disagi e ai fenomeni di violenza che sempre più spesso finiscono al centro della cronaca.

Lo spin-off ideato da Davide Parenti accende i riflettori su ragazzi irrequieti, ribelli e disadattati, adolescenti e giovanissimi che, per ragioni differenti, si ritrovano coinvolti in episodi di criminalità e violenza. Un viaggio nelle realtà più difficili del mondo giovanile, per cercare di comprendere cosa si nasconde dietro comportamenti che fanno discutere.

Le Iene Inside, Gioventù Bruciata: cosa vedremo stasera su Italia 1

Nel corso della puntata, Alice Martinelli attraversa gli istituti penali per minori e le comunità terapeutiche presenti in Italia, incontrando giovanissimi con storie personali complesse. Il racconto dà spazio direttamente alle loro testimonianze, cercando di andare oltre le etichette e di comprendere le esperienze che hanno segnato le loro vite.

Al centro dello speciale ci sono ragazzi spesso cresciuti troppo in fretta, alcuni dei quali già entrati nelle cronache giudiziarie italiane. Tra i fenomeni raccontati anche quello dei cosiddetti Maranza, diventati negli ultimi tempi una presenza ricorrente nel dibattito pubblico.

La puntata non si limita a raccontare episodi di cronaca, ma prova a scavare più a fondo nelle difficoltà e nelle contraddizioni delle nuove generazioni. Chi sono davvero questi ragazzi? Quali esperienze si nascondono dietro i loro atteggiamenti? E soprattutto, cosa li porta a imboccare strade così difficili?

Sono queste alcune delle domande al centro di Gioventù Bruciata, uno speciale che prova a dare voce a chi spesso viene raccontato soltanto attraverso i fatti di cronaca.

L'appuntamento con Le Iene presentano: Inside è per stasera, domenica 29 novembre, in prima serata su Italia 1, con Alice Martinelli alla guida di un viaggio nelle fragilità, nella rabbia e nelle storie dei giovani di oggi.