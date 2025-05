Le Iene, anticipazioni puntata 6 maggio su Italia 1: nuove testimonianze contro Rocco Siffredi

Nuovo appuntamento questa sera con Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1. Nuove testimonianze su Rocco Siffredi 48 ore insieme a Federica Pellegrini, LDA e Chiara Tramontano ospiti in studio: ecco tutte le anticipazioni.

Nuovo appuntamento questa sera, martedì 6 maggio, su Italia 1 con Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni.

Tra i servizi in onda, le 48 ore di Niccolò De Devitiis insieme a Federica Pellegrini, un altro capitolo dell'inchiesta di Gaston Zama su Davide Barzan e, infine, Roberta Rei raccoglierà altre testimonianze di ragazze contro Rocco Siffredi.

Tra gli ospiti in studio invece, il cantante LDA, Luca D'Alessio, e Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, uccisa al settimo mese di gravidanza il 27 maggio 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.

Il caso Siffredi

Rocco Siffredi

Roberta Rei porterà avanti il suo lavoro d'inchiesta nei casi di presunte violenze da parte di Rocco Siffredi. Allo scoccare della mezzanotte, già da lacune settimane, la iena ha raccolto le testimonianze di alcune ragazze che accusano l'attore e produttore porno Rocco Siffredi di averle forzate sul set a pratiche che, invece, non volevano fare. Nel servizio di questa sera, anche la testimonianza dell'ex pornostar Malena.

Niccolò De Devitiis e Federica Pellegrini insieme per 48 ore

Federica Pellegrini nell'edizione 2024 di Ballando con le Stelle

Nicolò De Devitiis sarà a Livigno per trascorrere due giorni insieme a Federica Pellegrini, di cui ci racconterà il lato inedito, tra polemiche ed emozioni. La campionessa del nuoto internazionale, a fronte dei suoi successi olimpici e dei record mondiali, si porta da sempre la fama di essere antipatica, così la iena passera 48 ore insieme a lei per svelarne gli aspetti meno noti. Della Pellegrini si scopriranno il suo lato più sfrontato, quello più competitivo e quello più segretamente affettuoso. Inoltre, "la Divina" si toglierà diversi sassolini dalle scarpe: risponderà alle accuse dopo il caso Sinner, al dibattito sul doping di Schwazer, alle critiche che l'hanno dipinta come una "mangiauomini", e dirà la sua anche sulla polemica con Thomas Ceccon. La Pellegrini si aprirà poi sul tema del doping e su come, negli anni, alcune critiche l'abbiano ferita.

Il servizio si concluderà con un momento liberatorio: Federica in macchina che canta a squarciagola Bella Stronza di Marco Masini. Tra gli altri servizi, un nuovo capitolo dell'inchiesta di Gaston Zama su Davide Barzan, il criminologo più "trasmesso" d'Italia.