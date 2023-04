Le Iene, anticipazioni del 25 aprile: Luciano Spalletti e Francesco Totti, stasera su Italia 1

Questa sera, 25 aprile 2023, su Italia 1 andrà in onda una nuova puntata del programma Le Iene in cui si cercherà di mediare tra Luciano Spalletti e Francesco Totti.

Stasera 25 aprile 2023 in prima serata su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene. A condurla ci sarà Belen. Al suo fianco troviamo ancora una volta i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata dove si cercherà di mediare tra Luciano Spalletti e Francesco Totti.

A sei anni di distanza dallo scontro tra Luciano Spalletti e Francesco Totti, Le Iene strappano a entrambi la promessa di un incontro pacificatore. Nel servizio di Filippo Roma - in onda stasera vedremo le immagini e le dichiarazioni del tecnico del Napoli e dell'ex capitano della Roma.

L'inviato incontra Luciano Spalletti durante l'evento dedicato al Premio Nazionale Enzo Bearzot, il riconoscimento dedicato agli allenatori di calcio italiani.

Questo uno stralcio del dialogo tra i due: Spalletti: "Io sono stato contento di quello che ha detto Francesco e questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due" Inviato: "Se lei lo invita noi portiamo il video messaggio". Spalletti: "Scelga lei luogo e momento!"

Francesco Totti è in moto per le strade di Roma, in sella con lui la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Tra una battuta e l'altra l'ex capitano dice: " Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto!".

Infine ci saranno i servizi di cronaca, attualità, le inchieste ed i monologhi degli ospiti. La settimana scorsa Alessandra Prampolini, direttrice generale Wwf Italia, si concentrò su quanto è successo in Trentino, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity