Le idi di marzo, stasera su RAI 5 il film con George Clooney e Ryan Gosling

Stasera su RAI 5 alle 21:15 va in onda Le idi di marzo: George Clooney e Ryan Gosling sono i protagonisti di un avvincente dramma politico.

Le idi di marzo va in onda stasera su RAI 5 alle 21:15. Il film scritto, diretto e interpretato dallo stesso George Clooney è un avvincente dramma politico incentrato sui retroscena di un'importante campagna elettorale.

Nonostante la giovane età, Stephen sta attraversando un momento professionale di grande successo, il governatore Mike Morris, carismatico ma poco ortodosso candidato presidenziale, lo ha chiamato come uno degli addetti stampa durante le primarie in Ohio. Stephen nel corso della campagna toccherà con mano le bassezze, le menzogne e i trucchi della politica e sarà coinvolto in uno scandalo politico che vede il governatore messo alla gogna e lui sedotto da una giovane stagista.

George Clooney sul set de Le idi di marzo con Evan Rachel Wood e Ryan Gosling

George Clooney per Le idi di marzo si è avvalso di un cast stellare composto da Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, Marisa Tomei, Jeffrey Wright e Evan Rachel Wood. Il film è tratto dal lavoro teatrale di Beau Willimon "Farragut North" basato sulle primarie del 2004 del democratico Howard Dean. Le idi di marzo è stato il film d'apertura della 68ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.