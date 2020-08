Le fate ignoranti, la serie tratta dal film sarà molto diversa

Lo scorso sette maggio il regista Ferzan Ozpetek, a Palermo, ha annunciato che Le fate ignoranti diventerà una serie tv, in occasione della sua laurea honoris causa in Scienze dello Spettacolo e la cittadinanza onoraria e dove sta facendo i soprallughi per il suo prossimo film.

"Cambia tutto, cambia lo sguardo, cambia totalmente atteggiamento, cambiano tante cose. Non so quanto sia positivo o quanto negativo, ma cambia tutto. Quando ho girato Le Fate ignoranti era un periodo molto felice dell'Italia e del mondo. Non era ancora accaduto l'11 settembre, c'era fiducia nel prossimo, più apertura." Ha dichiarato il regista.

"Oggi è molto diverso, c'è un altro sguardo. Per questo ho nostalgia enorme di quel periodo. Stavamo molto sul set, arrivavamo la mattina con grande gioia e la sera quando finivano eravamo dispiaciuti. E questo si sente nel film: la gioia di girare sul set." Ha aggiunto Ozpetek.

Il regista ha concluso l'intervista dicendo: "Quando l'abbiamo presentato, ci dicevano che avrebbe interessato pochissimi gay e basta. Era pronto da tre mesi e non usciva. A Berlino aveva avuto un grande successo, qui rimandavano in continuazione" Recentemente Ozpetek ha anche anticipato che dirigerà solo la prima e l'ultima puntata de Le fate ignoranti.